У клубов Премьер-Лиги нет единого мнения насчет концовки сезона

Клубы Премьер-Лиги расходятся во мнении, что делать с концовкой этого сезона.

В пятницу Премьер-Лига объявила о приостановке всех своих матчей до 4 апреля. Это решение поддержали все 20 клубов, но пока непонятно, как быть дальше.



Один высокопоставленный источник из клуба Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что "с вероятностью в 75 процентов" сезон 2019/20 не будет доигран вовсе, ожидая продления вызванной пандемией коронавируса паузы на несколько месяцев — под угрозой может оказаться даже старт следующей кампании.



Другие клубы готовы вернуться на футбольное поле через три недели и играть без зрителей, если потребуется.



Также рассматривается вариант, при котором оставшиеся матчи этого сезона будут доиграны летом. Но для этого УЕФА должен будет отменить еврокубки и отложить Евро-2020.