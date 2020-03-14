У клубов Премьер-Лиги нет единого мнения насчет концовки сезона
Клубы Премьер-Лиги расходятся во мнении, что делать с концовкой этого сезона.
В пятницу Премьер-Лига объявила о приостановке всех своих матчей до 4 апреля. Это решение поддержали все 20 клубов, но пока непонятно, как быть дальше.
Один высокопоставленный источник из клуба Премьер-Лиги сообщил Sky Sports, что "с вероятностью в 75 процентов" сезон 2019/20 не будет доигран вовсе, ожидая продления вызванной пандемией коронавируса паузы на несколько месяцев — под угрозой может оказаться даже старт следующей кампании.
Другие клубы готовы вернуться на футбольное поле через три недели и играть без зрителей, если потребуется.
Также рассматривается вариант, при котором оставшиеся матчи этого сезона будут доиграны летом. Но для этого УЕФА должен будет отменить еврокубки и отложить Евро-2020.
14.03.2020 06:00
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Подливерам все равно кубок вручат, не зависимо от решения по сезону.
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