Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги Чемпионов могут быть сыграны в один матч

УЕФА может принять решение сыграть каждый из четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Чемпионов в один матч.

Напомним, в следующий вторник УЕФА проведет глобальную видеоконференцию с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом футболистов, чтобы обсудить дальнейший розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также судьбу Евро-2020, которое, вероятно, будет отложено на год.



К настоящему моменту почти все ведущие европейские лиги поставили свой сезон на паузу из-за пандемии коронавируса, однако Daily Mirror стало известно, что УЕФА по-прежнему настроен сыграть финал Лиги Чемпионов 30 мая.



Чтобы провести все отложенные матчи к указанной дате, УЕФА, возможно, придется беспрецедентным образом поменять регламент элитного европейского турнира, сделав двухматчевые противостояния одноматчевыми.