Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги Чемпионов могут быть сыграны в один матч

Трофей Лиги Чемпионов УЕФА может принять решение сыграть каждый из четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Чемпионов в один матч.

Напомним, в следующий вторник УЕФА проведет глобальную видеоконференцию с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом футболистов, чтобы обсудить дальнейший розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также судьбу Евро-2020, которое, вероятно, будет отложено на год.

К настоящему моменту почти все ведущие европейские лиги поставили свой сезон на паузу из-за пандемии коронавируса, однако Daily Mirror стало известно, что УЕФА по-прежнему настроен сыграть финал Лиги Чемпионов 30 мая.

Чтобы провести все отложенные матчи к указанной дате, УЕФА, возможно, придется беспрецедентным образом поменять регламент элитного европейского турнира, сделав двухматчевые противостояния одноматчевыми.


Метки Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2020 00:05

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  1. van-der-slav 14.03.2020 00:46 # van-der-slav
    бред. прям конкретный. а если сами игроки или из штаба болеют?
    очень глупая идея. так еще и явно без болельщиков

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  2. mc-od 14.03.2020 00:45 # mc-od
    12.03.2020 11:13 # удалить
    mc-od

    ... АПЛ и ЛЧ, всё приостановят. ВОЗ объявила пандемию, так что ждать уже недолго. ЛЧ продолжат летом, но вот с АПЛ будут проблемы. Скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/77230/?c=1

    Маловероятно, что удастся соблюсти первоначальный график, но тут в отличие от внутренних чемпионатов игр мало, и понятно, что УЕФА будет стараться хоть как-то, но формально все же завершить ЛЕ и ЛЧ.

    Кароч, C'mon CITY! C'mon KPACUBO! ))

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  3. hammersmith 14.03.2020 00:31 # hammersmith
    миха, у тебя опечатка в слове челсифиналы.

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