Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги Чемпионов могут быть сыграны в один матч
УЕФА может принять решение сыграть каждый из четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Чемпионов в один матч.
Напомним, в следующий вторник УЕФА проведет глобальную видеоконференцию с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом футболистов, чтобы обсудить дальнейший розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также судьбу Евро-2020, которое, вероятно, будет отложено на год.
К настоящему моменту почти все ведущие европейские лиги поставили свой сезон на паузу из-за пандемии коронавируса, однако Daily Mirror стало известно, что УЕФА по-прежнему настроен сыграть финал Лиги Чемпионов 30 мая.
Чтобы провести все отложенные матчи к указанной дате, УЕФА, возможно, придется беспрецедентным образом поменять регламент элитного европейского турнира, сделав двухматчевые противостояния одноматчевыми.
14.03.2020 00:05
Просмотров: 839
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
бред. прям конкретный. а если сами игроки или из штаба болеют?
очень глупая идея. так еще и явно без болельщиков
(ответить)
12.03.2020 11:13 # удалить
mc-od
... АПЛ и ЛЧ, всё приостановят. ВОЗ объявила пандемию, так что ждать уже недолго. ЛЧ продолжат летом, но вот с АПЛ будут проблемы. Скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/77230/?c=1
Маловероятно, что удастся соблюсти первоначальный график, но тут в отличие от внутренних чемпионатов игр мало, и понятно, что УЕФА будет стараться хоть как-то, но формально все же завершить ЛЕ и ЛЧ.
Кароч, C'mon CITY! C'mon KPACUBO! ))
(ответить)
миха, у тебя опечатка в слове челсифиналы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий