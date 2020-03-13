Диогу Жота стал целью для "Арсенала"

Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота пополнил список целей "Арсенала" на следующее трансферное окно.

Этот сезон Жота по праву может назвать лучшим в своей карьере. Играя в тройке нападения или в паре с Раулем Хименесом, Диогу забил 15 голов с учетом всей соревнований.



Своей скоростью, умением держать мяч и обыгрывать защитников, а также своим видением поля Жота привлек интерес главного тренера "канониров" Микеля Артеты, утверждает Daily Mail.



"Волки" ожидают серьезного интереса к Диогу, а также к некоторым другим своим игрокам, включая Рубена Невеша, Адаму Траоре и упомянутого Хименеса, грядущим летом.



В случае продажу Жоты "Вулверхэмптону" придется поделиться долей от вырученной суммы с бывшим клубом 23-летнего португальца "Атлетико".