Диогу Жота стал целью для "Арсенала"
Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота пополнил список целей "Арсенала" на следующее трансферное окно.
Этот сезон Жота по праву может назвать лучшим в своей карьере. Играя в тройке нападения или в паре с Раулем Хименесом, Диогу забил 15 голов с учетом всей соревнований.
Своей скоростью, умением держать мяч и обыгрывать защитников, а также своим видением поля Жота привлек интерес главного тренера "канониров" Микеля Артеты, утверждает Daily Mail.
"Волки" ожидают серьезного интереса к Диогу, а также к некоторым другим своим игрокам, включая Рубена Невеша, Адаму Траоре и упомянутого Хименеса, грядущим летом.
В случае продажу Жоты "Вулверхэмптону" придется поделиться долей от вырученной суммы с бывшим клубом 23-летнего португальца "Атлетико".
13.03.2020 23:00
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