Президент FA считает, что сезон 2019/20 не будет доигран
Президент FA Грег Кларк сообщил клубам Премьер-Лиги, что считает невозможным завершить этот сезон.
Напомним, ранее в пятницу было объявлено, что английский футбольный сезон останавливается до 3 апреля из-за коронавируса, причем существуют серьезные опасения, что пауза будет продлена.
Кларк эти опасения всецело разделяет. Да и прогноз британских властей гласит о том, что пик пандемии не будет пройдет раньше середины июня.
По информации The Times, Кларк посоветовал клубам Премьер-Лиги не надеяться доиграть нынешний сезон, потому что для этого просто не останется времени до старта сезона 2020/21.
Подобного рода сценарий нанес бы серьезный ущерб Премьер-Лиге в финансовом плане. От одних только телевизионных трансляций клубы высшего дивизиона недополучили бы 750 миллионов фунтов за остаток в 25% от сезона.
Тем временем, как сообщает The Independent, пауза в Европе и Англии может продлиться аж до сентября. Осведомленный источник утверждает, что "идея играть в футбол раньше этого времени нелепа".
13.03.2020 22:00
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