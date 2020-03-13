Зийеш уговаривает Онану выбрать "Челси"

Андре Онана и Хаким Зийеш Вингера Хаким Зийеш надеется уговорить своего партнера по "Аяксу" Андре Онану последовать за ним в "Челси".

Напомним, "Челси" еще в прошлом месяце договорился о приобретении Зийеша за 38 миллионов фунтов с открытием трансферного окна.

Продолжить карьеру в Премьер-Лиге надеется и голкипер Онана, который приходится большим другом Хакиму и который оценивается в 40-50 млн. фунтов.

В приоритете у Онаны варианты с "Тоттенхэмом" и "Челси", однако Daily Mail стало известно, что Хаким уговаривает Андре выбрать именно "синих".

Также издание утверждает, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет приобрести еще одного голкипера грядущим летом, как бы ни сложилась дальнейшая судьба Кепы Аррисабалаги.


Метки Аякс, Зийеш, Онана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 13.03.2020 21:46 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохох
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  2. ganinilyha 13.03.2020 21:31 # ganinilyha
    Лучше Кепы только Облак и Аллисон

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  3. m-ballack 13.03.2020 21:13 # m-ballack
    Хитрый бегунок, хочет и друга на карантин посадить

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