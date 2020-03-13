Артета: "Уже чувствую себя лучше"
Наставник "Арсенала" Микель Артета, у которого был диагностирован коронавирус, прокомментировал свое состояние и ситуацию в целом.
Именно болезнь Артеты стала тем переломным моментом, который заставил Премьер-Лиги поставить сезон на паузу.
37-летний испанец одобряет действия боссов лиги и призывает объединить усилия, чтобы побороть пандемию.
"Спасибо за ваши слова и вашу поддержку. Уже чувствую себя лучше. Всем нам был брошен громадный и беспрецедентный вызов. Прямо сейчас имеет значение только здоровье каждого из нас. Берегите друг друга, следуя правилам, и мы преодолеем это вместе. Хвалю Премьер-Лигу за правильные решения", — сообщил Артета своим подписчикам в твиттере.
13.03.2020 20:00
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Последние комментарии:
Очко зашили гейгунеру
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Микель, тебя наебали! Либо ты продажная, одно из двух!
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К глубокому сожалению 80% людей нашей планеты абсолютно не уверены в своём здоровье и это печально, коронавирус показывает истинное лицо человечества, насколько люди далеки от себя и от единства со своим телом, как же легко людей погрузили в страх гайс, я лично просто ору со всего этого, берегите себя и своё здоровье крч
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По человечески не хочу чтобы он умер
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