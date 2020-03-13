Артета: "Уже чувствую себя лучше"

Наставник "Арсенала" Микель Артета, у которого был диагностирован коронавирус, прокомментировал свое состояние и ситуацию в целом.

Именно болезнь Артеты стала тем переломным моментом, который заставил Премьер-Лиги поставить сезон на паузу.



37-летний испанец одобряет действия боссов лиги и призывает объединить усилия, чтобы побороть пандемию.



"Спасибо за ваши слова и вашу поддержку. Уже чувствую себя лучше. Всем нам был брошен громадный и беспрецедентный вызов. Прямо сейчас имеет значение только здоровье каждого из нас. Берегите друг друга, следуя правилам, и мы преодолеем это вместе. Хвалю Премьер-Лигу за правильные решения", — сообщил Артета своим подписчикам в твиттере.