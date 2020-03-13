Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к фанатам после того, как долгожданное чемпионство "красных" было отсрочено.
Премьер-Лига объявила о приостановке сезона в тот самый момент, когда "Ливерпуль" приблизился на расстояние в две победы к своему первому с 1990 года титулу. Однако в условиях панедмии коронавируса Клопп считает важным правильно расставить приоритеты.
"Я не думаю, что это момент, когда мысли футбольного тренера должны быть важны, но я понимаю, что наши болельщики хотят что-нибудь услышать от команды, и я сделаю это".
"В первую очередь все мы должны стараться изо всех сил беречь друг друга. Я имею ввиду — в обществе. Так должно быть всегда в жизни, но в данный момент, думаю, это важнее, чем когда-либо".
"Я уже говорил прежде, что футбол всегда кажется самой важной из менее важных вещей. Но сегодня футбол и футбольные матчи совершенно не важны".
"Конечно, мы не хотим играть перед пустыми трибунами, и мы не хотим, чтобы матчи и соревнования приостанавливали, но если это поможет кому-нибудь — хотя бы одному — сохранить здоровье, то никаких вопросов".
"Если это выбор между футболом и благом для общества в целом, то здесь не может быть сомнений. Правда, не может".
"Сегодняшнее решение было принято в целях безопасности людей. И поэтому мы его полностью поддерживаем. Мы наблюдаем, как члены команд заболевают. Этот вирус показывает, что отношение к футболу не дает тебе иммунитет. Наши мысли и молитвы с людьми и нашими соперниками, которые заболели этим вирусом".
"Никто из нас не знает, как это все закончится, но как команда мы должны верить, что власти примут решения, основываясь на здравом смысле и морали".
"Будьте здоровы — таково послание команды нашим болельщикам. Пусть здоровье будет на первом месте. Не рискуйте. Подумайте об уязвимости нашего общества и по возможности проявляйте сострадание. Пожалуйста, следите за собой и друг за другом", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".
13.03.2020 19:00
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Хотели поставить рекорд и выиграть АПЛ в марте. А выиграют в июне. И никто потом не вспомнит что какое-то очковое преимущество было.
Лох это судьба.
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Хороший текст написали ему. Молодцы.
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Молодца Юрий. После такого послания точно чашку отправят по почте
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не, ну мужик, че сказать.
не то что портовые обрыганы с фапла.
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Просто топ! Слова адекватного, сильного и уверенного в себе и своей команде человека. Всем местным долбоёбам прислушаться и идти нахуй со своим пэтэушным троллингом.
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Прослезился
F
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Какой же Клопп заботливый.
Ливерпуль опять всех опередил, воистину Великий клуб. А всякие Алёши пусть и дальше мечтают об отмене чемпионства
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