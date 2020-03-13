Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к фанатам после того, как долгожданное чемпионство "красных" было отсрочено.

Премьер-Лига объявила о приостановке сезона в тот самый момент, когда "Ливерпуль" приблизился на расстояние в две победы к своему первому с 1990 года титулу. Однако в условиях панедмии коронавируса Клопп считает важным правильно расставить приоритеты.

"Я не думаю, что это момент, когда мысли футбольного тренера должны быть важны, но я понимаю, что наши болельщики хотят что-нибудь услышать от команды, и я сделаю это".

"В первую очередь все мы должны стараться изо всех сил беречь друг друга. Я имею ввиду — в обществе. Так должно быть всегда в жизни, но в данный момент, думаю, это важнее, чем когда-либо".

"Я уже говорил прежде, что футбол всегда кажется самой важной из менее важных вещей. Но сегодня футбол и футбольные матчи совершенно не важны".

"Конечно, мы не хотим играть перед пустыми трибунами, и мы не хотим, чтобы матчи и соревнования приостанавливали, но если это поможет кому-нибудь — хотя бы одному — сохранить здоровье, то никаких вопросов".

"Если это выбор между футболом и благом для общества в целом, то здесь не может быть сомнений. Правда, не может".

"Сегодняшнее решение было принято в целях безопасности людей. И поэтому мы его полностью поддерживаем. Мы наблюдаем, как члены команд заболевают. Этот вирус показывает, что отношение к футболу не дает тебе иммунитет. Наши мысли и молитвы с людьми и нашими соперниками, которые заболели этим вирусом".

"Никто из нас не знает, как это все закончится, но как команда мы должны верить, что власти примут решения, основываясь на здравом смысле и морали".

"Будьте здоровы — таково послание команды нашим болельщикам. Пусть здоровье будет на первом месте. Не рискуйте. Подумайте об уязвимости нашего общества и по возможности проявляйте сострадание. Пожалуйста, следите за собой и друг за другом", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки болельщики, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 13.03.2020 20:05 # superglor
    Хотели поставить рекорд и выиграть АПЛ в марте. А выиграют в июне. И никто потом не вспомнит что какое-то очковое преимущество было.

    Лох это судьба.

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  2. c-h-e-l-s-e-a 13.03.2020 19:45 # c-h-e-l-s-e-a
    Хороший текст написали ему. Молодцы.

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  3. ibe 13.03.2020 19:20 # ibe
    Молодца Юрий. После такого послания точно чашку отправят по почте

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  4. jack-4poker 13.03.2020 19:11 # jack-4poker
    не, ну мужик, че сказать.
    не то что портовые обрыганы с фапла.

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  5. sausage 13.03.2020 19:08 # sausage
    Просто топ! Слова адекватного, сильного и уверенного в себе и своей команде человека. Всем местным долбоёбам прислушаться и идти нахуй со своим пэтэушным троллингом.

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  6. xah 13.03.2020 19:07 # xah
    Прослезился

    F

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  7. pistolero-lfc 13.03.2020 19:06 # pistolero-lfc
    Какой же Клопп заботливый.
    Ливерпуль опять всех опередил, воистину Великий клуб. А всякие Алёши пусть и дальше мечтают об отмене чемпионства

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