Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к фанатам после того, как долгожданное чемпионство "красных" было отсрочено.

Премьер-Лига объявила о приостановке сезона в тот самый момент, когда "Ливерпуль" приблизился на расстояние в две победы к своему первому с 1990 года титулу. Однако в условиях панедмии коронавируса Клопп считает важным правильно расставить приоритеты.



"Я не думаю, что это момент, когда мысли футбольного тренера должны быть важны, но я понимаю, что наши болельщики хотят что-нибудь услышать от команды, и я сделаю это".



"В первую очередь все мы должны стараться изо всех сил беречь друг друга. Я имею ввиду — в обществе. Так должно быть всегда в жизни, но в данный момент, думаю, это важнее, чем когда-либо".



"Я уже говорил прежде, что футбол всегда кажется самой важной из менее важных вещей. Но сегодня футбол и футбольные матчи совершенно не важны".



"Конечно, мы не хотим играть перед пустыми трибунами, и мы не хотим, чтобы матчи и соревнования приостанавливали, но если это поможет кому-нибудь — хотя бы одному — сохранить здоровье, то никаких вопросов".



"Если это выбор между футболом и благом для общества в целом, то здесь не может быть сомнений. Правда, не может".



"Сегодняшнее решение было принято в целях безопасности людей. И поэтому мы его полностью поддерживаем. Мы наблюдаем, как члены команд заболевают. Этот вирус показывает, что отношение к футболу не дает тебе иммунитет. Наши мысли и молитвы с людьми и нашими соперниками, которые заболели этим вирусом".



"Никто из нас не знает, как это все закончится, но как команда мы должны верить, что власти примут решения, основываясь на здравом смысле и морали".



"Будьте здоровы — таково послание команды нашим болельщикам. Пусть здоровье будет на первом месте. Не рискуйте. Подумайте об уязвимости нашего общества и по возможности проявляйте сострадание. Пожалуйста, следите за собой и друг за другом", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".