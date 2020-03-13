Перевозивший Салу пилот не имел лицензии

Эмилиано Сала Отделение расследования авиационных происшествий опубликовало итоговый отчет по поводу гибели нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы.

Напомним, Сала погиб 21 января прошлого года, когда легкомоторный самолет с 59-летним пилотом Дэвидом Ибботсоном за штурвалом и Эмилиано на борту потерпел катастрофу над Ла-Маншем, направляясь из Нанта в Кардифф.

Впоследствии тело Сало, за которого "Кардифф" собирался заплатить "Нанту" 15 миллионов фунтов, было поднято со дна вместе с обломками самолета. Тело Ибботсона так и не нашли.

Длившееся более года расследование установило, что у Ибботсона не было лицензии на перевозку пассажиров, а его самолет Piper Malibu не был пригоден для совершения коммерческих рейсов.

Еще по пути во Францию Ибботсон услышал хлопок на борту своего воздушного суда и почувствовал задымление, но все равно решил вернуться в Британию с ценным пассажиром, ожидая, что ему за это хорошо заплатят. Следствие предполагает, что по пути назад пилот отравился угарным газом и потерял управление самолетом. Сала в этот момент уже находился "глубоко без сознания".


Метки Кардифф, Нант происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 18:00

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  1. pistolero-lfc 13.03.2020 18:15 # pistolero-lfc
    Так вроде была уже эта новость

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  2. jokerz 13.03.2020 18:05 # jokerz
    Класека, зато в РФ пздц, ога ога

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