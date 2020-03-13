Перевозивший Салу пилот не имел лицензии

Отделение расследования авиационных происшествий опубликовало итоговый отчет по поводу гибели нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы.

Напомним, Сала погиб 21 января прошлого года, когда легкомоторный самолет с 59-летним пилотом Дэвидом Ибботсоном за штурвалом и Эмилиано на борту потерпел катастрофу над Ла-Маншем, направляясь из Нанта в Кардифф.



Впоследствии тело Сало, за которого "Кардифф" собирался заплатить "Нанту" 15 миллионов фунтов, было поднято со дна вместе с обломками самолета. Тело Ибботсона так и не нашли.



Длившееся более года расследование установило, что у Ибботсона не было лицензии на перевозку пассажиров, а его самолет Piper Malibu не был пригоден для совершения коммерческих рейсов.



Еще по пути во Францию Ибботсон услышал хлопок на борту своего воздушного суда и почувствовал задымление, но все равно решил вернуться в Британию с ценным пассажиром, ожидая, что ему за это хорошо заплатят. Следствие предполагает, что по пути назад пилот отравился угарным газом и потерял управление самолетом. Сала в этот момент уже находился "глубоко без сознания".