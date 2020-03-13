Сульшер: "После Моуриньо многое нужно было поменять"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его предшественник Жозе Моуриньо устроил в клубе беспорядок, который ему пришлось расчищать.

Напомним, Сульшер сменил Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов" в декабре 2018. "Юнайтед" сразу выдал выдающуюся серию, что позволило Оле Гуннару получить постоянный контракт, но затем последовали многие месяцы нестабильности.



В последние недели, как кажется, "Юнайтед" нащупал свою игру. "Дьяволы" вот уже 11 матчей кряду во всех турнирах не знают поражений и претендуют на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а Сульшер чувствует, что клуб пошел на поправку.



"Я чувствовал, что здесь многое нужно поменять. Мы приобрели четырех игроков, и немало ушло. Также мы перевели в первую команду кучу молодежи".



"Я не знаю, насколько драматичны эти изменения. Я не думаю, что это были драматичные изменения для команды — мы просто нуждались в определенных элементах пазла, и наши решения сработали".



"Дело не только в тактике, но и в игроках. У меня отличный штаб и философия, которая, как я думаю, достойна этого клуба. Я "красный", и я думаю, что знаю, в чем нуждается этот клуб".



"Убежден, мы на правильном пути. У разных клубов разная культура и разные способы вести свои дела, но я верю в то, куда движется "Манчестер Юнайтед" сейчас", — цитирует Сульшера The Independent.