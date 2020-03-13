"Вест Хэм" посадил на карантин игроков, контактировавших с Артетой
"Вест Хэм" посадил на карантин ряд игроков первой команды, которые контактировали с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.
Накануне вечером "Арсенал" подтвердил, что у Артеты был диагностирован коронавирус. Меж тем именно "Арсенал" был последним соперником "Вест Хэма" в Премьер-Лиге — в прошлую субботу "молотобойцы" потерпели поражение 1:0 на "Эмирейтс".
Как гласит официальное заявление "Вест Хэма", клуб изолировал всех игроков, которые контактировали с инфицированным тренером соперника. Также "молотобойцы" проводят дезинфекцию своей базы.
Добавим, из-за остановки сезона Премьер-Лиги у "Вест Хэма" оказались отложены матчи против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма". 5 апреля подопечным Дэвида Мойеса играть против "Челси", однако нельзя исключать, что вызванная коронавирусом пауза будет продлена.
13.03.2020 16:00
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