"Вест Хэм" посадил на карантин игроков, контактировавших с Артетой

"Вест Хэм" посадил на карантин ряд игроков первой команды, которые контактировали с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой.

Накануне вечером "Арсенал" подтвердил, что у Артеты был диагностирован коронавирус. Меж тем именно "Арсенал" был последним соперником "Вест Хэма" в Премьер-Лиге — в прошлую субботу "молотобойцы" потерпели поражение 1:0 на "Эмирейтс".



Как гласит официальное заявление "Вест Хэма", клуб изолировал всех игроков, которые контактировали с инфицированным тренером соперника. Также "молотобойцы" проводят дезинфекцию своей базы.



Добавим, из-за остановки сезона Премьер-Лиги у "Вест Хэма" оказались отложены матчи против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма". 5 апреля подопечным Дэвида Мойеса играть против "Челси", однако нельзя исключать, что вызванная коронавирусом пауза будет продлена.