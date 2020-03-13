Хадсон-Одои вылечился от коронавируса "за пару дней"
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои рассказал, что короновирус оказался вовсе не таким страшным, как его представляют.
В минувший понедельник Хадсон-Одои прибыл на тренировочную базу "синих" с симптомами, похожими на простуду. Медицинский штаб немедленно изолировал Каллума от остальной команды и отправил сдавать анализы.
Накануне вечером "Челси" подтвердил, что у Хадсон-Одои был диагностирован COVID-19 — таким образом, 19-летний англичанин проболел несколько дней и, по собственному признанию, уже выздоровел.
"Привет, парни. Вы, наверное, в курсе, что последние пару дней у меня было вирусное заболевание, от которого я восстановился".
"Я следую предписанным процедурам и изолировал себя от всех остальных на неделю. Надеюсь, скоро всех увижу и как можно скорее вернусь на поле", — сообщил Хадсон-Одои в твиттере.
Добавим, что последний раз Хадсон-Одои играл за "Челси" еще 1 февраля против "Лестера".
13.03.2020 15:00
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Последние комментарии:
вот этот я понимаю мед.персонал в Челси
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Ой, блеать цирк) он и не болел нихуя
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Ну либо у него была обычная простуда, и все это раздвувается, либо пизда его одноклубникам.
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инкубационный период 28 дней, а он за пару дней вылечился, удачи ехехехе))
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