Английский футбольный сезон остановлен до 3 апреля

Английский футбольный сезон был остановлен минимум до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.

Лишь накануне вечером Премьер-Лига объявила, что матчи 30-го тура состоятся по расписанию и при зрителях. Вскоре после этого стало известно, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета заразился коронавирусом.



Премьер-Лига немедленно отреагировала и отложила матч "канониров" против "Брайтона", но затем новости тревожного характера стали приходить и из других клубов высшего дивизиона.



Созвав экстренное совещание в пятницу утром, Премьер-Лига приняла решение отложить все матчи, которые должны были состояться в ближайшие три недели.



Это решение поддержали Футбольная Лига и FA, поэтому товарищеские матчи сборной Англии против Италии и Дании, а также поединки Кубка Англии тоже были отложены.



Добавим, что коронавирус продолжает досаждать клубам Премьер-Лиги. Вслед за "Лестером", "Арсеналом" и "Челси", на карантин также была посажена вся первая команда "Эвертона". Симптомы COVID-19 были выявлены и в "Борнмуте", сообщает Sky Sports.