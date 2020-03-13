Английский футбольный сезон остановлен до 3 апреля
Английский футбольный сезон был остановлен минимум до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.
Лишь накануне вечером Премьер-Лига объявила, что матчи 30-го тура состоятся по расписанию и при зрителях. Вскоре после этого стало известно, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета заразился коронавирусом.
Премьер-Лига немедленно отреагировала и отложила матч "канониров" против "Брайтона", но затем новости тревожного характера стали приходить и из других клубов высшего дивизиона.
Созвав экстренное совещание в пятницу утром, Премьер-Лига приняла решение отложить все матчи, которые должны были состояться в ближайшие три недели.
Это решение поддержали Футбольная Лига и FA, поэтому товарищеские матчи сборной Англии против Италии и Дании, а также поединки Кубка Англии тоже были отложены.
Добавим, что коронавирус продолжает досаждать клубам Премьер-Лиги. Вслед за "Лестером", "Арсеналом" и "Челси", на карантин также была посажена вся первая команда "Эвертона". Симптомы COVID-19 были выявлены и в "Борнмуте", сообщает Sky Sports.
13.03.2020 14:20
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За 29 туров набрать 82 очка из 87, до марта идти без поражения в АПЛ, бить рекорды, лидировать с первого тура.
И НЕ ВЗЯТЬ КУБОК
Л
И
В
Е
Р
Х
У
Й
Проклятая команда
(ответить)
джирард паскуда сyка, 20 лет мешал светлое имя ливерпука с говном своей дерьмовой игрой, потом отдал мяч дембе ба в уже выигранном чемпе, а теперь еще мразь изобрел короновирус, потому что только всемирная пандемия могла остановить чемпионство ливерпука
(ответить)
АХАХАХА
Блять
ЛИВЕРХУЙ
(ответить)
Тикайте с fapl, рэбьята!
(ответить)
Короновирус начался отсюда от желчи здешней. кек
(ответить)
ФА пидарасы вместе со своей вшивой королевой и папой римским!
(ответить)
почему колбасные дауны настолько уверены что получат чемпик? что матчи будут доиграны....
во-первых, неизвестно сколько продлится карантин, может он будет до 3 апреля, что маловероятно, или месяца 2-3, а там уже лето, отпуска, трансферы, подготовка к след. сезону, евро...слишком много всего чтобы продолжать сезон намного проще его просто оннулировать и готовиться к следующему!
во-вторых, если продолжать АПЛ после паузы в месяц-два, то играть нужно не 2 е6аные игры, как думают тупые колбасники, а все туры, а когда??? там еще КА доигрывать надо, ЛЧ, а КОГДАА??? во время проведения ЕВРО??? вы думайте своими бестолковками, ущербы...намного проще просто все отменить, никто не будет играть все-го 2 тура для одной лишь лузерки чтобы сделать чемпионом, это мега тупо!
так что ху.ца лососните, бестрофейники е6аные, ВУХАХАХАХВАХАХ))
(ответить)
Пацаны вы все баг
(ответить)
Братишки, всем здоровья!
Портовым песикам: чё с ипалом, бестрофейники?
(ответить)
отлично
весенний перерыв долгожданный
(ответить)
Ну пиздец. Теперь точно в магазинах начнётся паника.
(ответить)
Хадсон-Одои вылечился от коронавируса за пару дней
в Челси просто чемпионы и победители играют, даже вирус разъе6ывают на раз, но говоря уж там про всякие нольаплпули
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Аллах создал коронавирус, дабы не допустить не честного чемпионства Пульки, когда все в кризисе.
пути господни не исповидимы, да.
(ответить)
прое6алпуль ах ах ну как так то??
(ответить)
Ливерпуль чемпион, вот и все дела. Мю без лиги чемпионов, и все дела
(ответить)
Долбоёбы блть тупые) Радуются, что ЛФК не станет чемпионом, а то, что АПЛ и вообще футбола не будет, так это мелочи.
Нахой вас, епитесь колом! Вернусь к началу матчей. Всем пока!
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с учетом продолжительного восстановления после вируса кто схватил думаю закроют нахрен сезон без результатов
RIP Liver
(ответить)
то чувство когда могло быть 2 чемпика в один год но ты лузерпуль))
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Ожидание : Чемпионство в следующем туре
Реальность : Чемпионат будет аннулирован
Просто лузерпук...
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Это уже вселенский рофл. Судьба настолько против чемпионства великого Ливерпуля, что готова апокалипсис устроить, лишь бы этого не случилось.
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