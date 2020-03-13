Английский футбольный сезон остановлен до 3 апреля

FAPL.ru - Английский Футбол Английский футбольный сезон был остановлен минимум до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.

Лишь накануне вечером Премьер-Лига объявила, что матчи 30-го тура состоятся по расписанию и при зрителях. Вскоре после этого стало известно, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета заразился коронавирусом.

Премьер-Лига немедленно отреагировала и отложила матч "канониров" против "Брайтона", но затем новости тревожного характера стали приходить и из других клубов высшего дивизиона.

Созвав экстренное совещание в пятницу утром, Премьер-Лига приняла решение отложить все матчи, которые должны были состояться в ближайшие три недели.

Это решение поддержали Футбольная Лига и FA, поэтому товарищеские матчи сборной Англии против Италии и Дании, а также поединки Кубка Англии тоже были отложены.

Добавим, что коронавирус продолжает досаждать клубам Премьер-Лиги. Вслед за "Лестером", "Арсеналом" и "Челси", на карантин также была посажена вся первая команда "Эвертона". Симптомы COVID-19 были выявлены и в "Борнмуте", сообщает Sky Sports.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 14:20

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Последние комментарии:




  1. chronicle 13.03.2020 15:25 # chronicle
    За 29 туров набрать 82 очка из 87, до марта идти без поражения в АПЛ, бить рекорды, лидировать с первого тура.
    И НЕ ВЗЯТЬ КУБОК

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    Проклятая команда

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  2. coon4 13.03.2020 15:23 # coon4
    джирард паскуда сyка, 20 лет мешал светлое имя ливерпука с говном своей дерьмовой игрой, потом отдал мяч дембе ба в уже выигранном чемпе, а теперь еще мразь изобрел короновирус, потому что только всемирная пандемия могла остановить чемпионство ливерпука

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  3. chronicle 13.03.2020 15:23 # chronicle
    АХАХАХА
    Блять
    ЛИВЕРХУЙ

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  4. restor 13.03.2020 15:19 # restor
    Тикайте с fapl, рэбьята!

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  5. iska95 13.03.2020 15:15 # iska95
    Короновирус начался отсюда от желчи здешней. кек

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  6. mancunia-planet 13.03.2020 15:15 # mancunia-planet
    ФА пидарасы вместе со своей вшивой королевой и папой римским!

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  7. bezviz 13.03.2020 15:14 # bezviz
    почему колбасные дауны настолько уверены что получат чемпик? что матчи будут доиграны....
    во-первых, неизвестно сколько продлится карантин, может он будет до 3 апреля, что маловероятно, или месяца 2-3, а там уже лето, отпуска, трансферы, подготовка к след. сезону, евро...слишком много всего чтобы продолжать сезон намного проще его просто оннулировать и готовиться к следующему!
    во-вторых, если продолжать АПЛ после паузы в месяц-два, то играть нужно не 2 е6аные игры, как думают тупые колбасники, а все туры, а когда??? там еще КА доигрывать надо, ЛЧ, а КОГДАА??? во время проведения ЕВРО??? вы думайте своими бестолковками, ущербы...намного проще просто все отменить, никто не будет играть все-го 2 тура для одной лишь лузерки чтобы сделать чемпионом, это мега тупо!
    так что ху.ца лососните, бестрофейники е6аные, ВУХАХАХАХВАХАХ))

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  8. iska95 13.03.2020 15:12 # iska95
    Пацаны вы все баг

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  9. sellman 13.03.2020 15:12 # sellman
    Братишки, всем здоровья!

    Портовым песикам: чё с ипалом, бестрофейники?

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  10. ibe 13.03.2020 15:07 # ibe
    отлично
    весенний перерыв долгожданный

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  11. sexan 13.03.2020 15:06 # sexan
    Ну пиздец. Теперь точно в магазинах начнётся паника.

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  12. j-silver 13.03.2020 15:06 # j-silver
    Хадсон-Одои вылечился от коронавируса за пару дней

    в Челси просто чемпионы и победители играют, даже вирус разъе6ывают на раз, но говоря уж там про всякие нольаплпули

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  13. alexomck 13.03.2020 15:05 # alexomck
    Аллах создал коронавирус, дабы не допустить не честного чемпионства Пульки, когда все в кризисе.
    пути господни не исповидимы, да.

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  14. j-silver 13.03.2020 15:03 # j-silver
    прое6алпуль ах ах ну как так то??

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  15. peinpein 13.03.2020 14:56 # peinpein
    Ливерпуль чемпион, вот и все дела. Мю без лиги чемпионов, и все дела

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  16. progressive 13.03.2020 14:51 # progressive
    Долбоёбы блть тупые) Радуются, что ЛФК не станет чемпионом, а то, что АПЛ и вообще футбола не будет, так это мелочи.

    Нахой вас, епитесь колом! Вернусь к началу матчей. Всем пока!

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  17. sheef 13.03.2020 14:50 # sheef
    с учетом продолжительного восстановления после вируса кто схватил думаю закроют нахрен сезон без результатов
    RIP Liver

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  18. bezviz 13.03.2020 14:50 # bezviz
    то чувство когда могло быть 2 чемпика в один год но ты лузерпуль))

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  19. jirrort 13.03.2020 14:47 # jirrort
    Ожидание : Чемпионство в следующем туре
    Реальность : Чемпионат будет аннулирован

    Просто лузерпук...

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  20. alcoholnarco 13.03.2020 14:46 # alcoholnarco
    Это уже вселенский рофл. Судьба настолько против чемпионства великого Ливерпуля, что готова апокалипсис устроить, лишь бы этого не случилось.

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