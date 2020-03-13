УЕФА отложил все матчи еврокубков на следующей неделе
Из-за пандемии коронавируса УЕФА отложил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти на следующей неделе.
Напомним, лишь накануне УЕФА согласился отложить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реала" по причине карантина, который был объявлен внутри испанского клуба.
Теперь, в числе прочих, были отложены матчи "Бавария" — "Челси" в Лиге Чемпионов, а также "Манчестер Юнайтед" — ЛАСК и "Вулверхэмптон" — "Олимпиакос" в Лиге Европы.
Не исключено, что это не последние отмененные матчи. В таком случае УЕФА придется серьезно перекроить европейский календарь на остаток сезона.
13.03.2020 13:15
Просмотров: 482
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
все верно делают, сейчас 3 недели выдержат паузу, игроки и персонал переболеют
и потом как минимум можно продолжать все чемпионаты без зрителей
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий