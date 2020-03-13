УЕФА отложил все матчи еврокубков на следующей неделе

УЕФА Из-за пандемии коронавируса УЕФА отложил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые должны были пройти на следующей неделе.

Напомним, лишь накануне УЕФА согласился отложить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реала" по причине карантина, который был объявлен внутри испанского клуба.

Теперь, в числе прочих, были отложены матчи "Бавария" — "Челси" в Лиге Чемпионов, а также "Манчестер Юнайтед" — ЛАСК и "Вулверхэмптон" — "Олимпиакос" в Лиге Европы.

Не исключено, что это не последние отмененные матчи. В таком случае УЕФА придется серьезно перекроить европейский календарь на остаток сезона.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 13:15

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  1. nash 13.03.2020 13:27 # nash
    все верно делают, сейчас 3 недели выдержат паузу, игроки и персонал переболеют
    и потом как минимум можно продолжать все чемпионаты без зрителей

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