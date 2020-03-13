Португальская колонизация "Юнайтед"
В минувший уикенд "Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию уверенной и закономерной победой над принципиальным соперником в лице "Манчестер Сити". Ключевым игроком "красных дьяволов" и в этом матче, и в предыдущих был новичок команды Бруну Фернандеш, приход которого подарил надежду на перемены к лучшему на "Олд Траффорд".
Для Бруну Фернандеша манкунианское дерби было чем-то похожим на коронацию. В течение последних двух месяцев ходили слухи о возрождении полузащиты "Юнайтед", о механизмах, которые начали работать слаженно, находя единый ритм в странно подобранных компонентах. Полузащита МЮ в последние годы не была источником радости для болельщиков "дьяволов", и продолжалось это слишком долго, чтобы сразу поверить в то, что теперь наступают перемены к лучшему. Но игра против "Сити" все же стала источником позитива и оптимизма.
Главной причиной этих перемен стала игра Бруну Фернандеша — он с первого матча на новом месте уверенно взял на себя роль лидера атак команды и демонстрирует футбол, который давно ждали на "Олд Траффорд". В последние годы судьба "Юнайтед" ассоциировалась с чем-то тяжелым — игроки чаще страдали на поле, чем получали удовольствие от собственной игры. Именно потому нынешняя игра Бруну вызывает столь горячие отзывы.
В матче с "Сити" "дьяволы" стали заслуженными победителями — по счету и по игре. В этом матче Фернандеш показал свою, безусловно, лучшую игру со времени появления на "Олд Траффорд", и это означает, что баланс сил в дерби Манчестера изменился. Временами полузащита МЮ, конечно, прогибалась под давлением соперника, но впервые за долгое время "дьяволы" вышли в матче с "Сити" играть в футбол, а не бороться за результат, забыв о комплексе неполноценности.
Все перемены исходят от Фернандеша, который доказал, что он не просто дорогой и талантливый игрок, но и дорогой и талантливый игрок, который был действительно необходим "Юнайтед". Он принес в игру МЮ то мастерство и изобретательность, которых не хватало в последние годы. Представьте себе Поля Погба, который действительно хочет играть за "Юнайтед". Ну вот — теперь такой футболист есть у МЮ.
Перед этой игрой Фернандеш был участником семи поединков в ходе 10-матчевой беспроигрышной серии МЮ во всех турнирах. С одной стороны турнирное положение "Юнайтед" не изменилось коренным образом, так как отрыв от четвертого места был слишком большим, но с другой стороны — эмоциональный фон изменился значительно, и сейчас "Челси" уже чувствует дыхание приближающегося конкурента, который способен с позиции силы обыгрывать "Сити".
Важно и то, что у МЮ все еще есть Лига Европы, как вариант "на всякий случай", и в ней уже нет "Арсенала" и ряда других конкурентов, которые могли бы стать угрозой для "Юнайтед". Большая удача "дьяволов" в том, что они могут использовать Бруну и в этом турнире, выиграть который Оле Гуннар Сульшер будет стараться.
Приход Бруну сейчас выглядит таким себе визитом колонизатора, который принес "Юнайтед" европейские футбольные ценности, но рядом с ним действительно становятся лучше и те игроки, чья игра вызывала нарекания до прихода португальца. Игра Матича и Фреда в центре поля обеспечивает МЮ баланс с выдвинутым на позицию плеймейкера Фернандешем. Серб, как в лучшие свои времена, обеспечивает контроль над вверенной ему зоной, а вот Фред все чаще становится тем игроком, которого Бруну хочет видеть рядом с собой.
Очевидно, что у Фернандеша и Фреда начинает зарождаться не просто партнерство, но и дружба вне футбольного поля. Все чаще репортеры выхватывают на предматчевой разминке моменты, когда Бруну и Фред подшучивают друг над другом, веселятся, а на поле мы все чаще видим, что Фред становится первым подносчиком снарядом для португальца. Понятное дело, что тут играет свою роль португальский язык в качестве главного объединяющего фактора для двух игроков, но и игровые связи на футбольном поле налаживаются у бразильца и португальца быстро.
Вспомним хотя бы, как на 15-й минуте дерби плавная, скоростная связь между Фредом и Бруну помогла вывести на ударную позицию Даниэля Джеймса — игрока, который не забивал с августа. И хотя ему переиграть Эдерсона не удалось, но это был первый звоночек для обороны "Сити". А затем был тот самый штрафной, который и стал моментом славы для Фернандеша — снова рядом с ним был Фред, который позволил португальцу использовать эффект неожиданности (мало кто мог подумать, что штрафной исполнит рухнувший с воплем боли несколькими мгновениями раньше игрок) и забросить мяч на ход Антони Мартиалю.
Это было очень неожиданное решение, совсем не в стиле недавнего МЮ, но решение очень тонкое и хитрое. Пусть и Мартиалю немного повезло в том, что его опекуном на углу штрафной оказался Серхио Агуэро, а Эдерсон пропустил после не самого сильного удара в угол, но в целом эта комбинация была шикарной. Вдвойне ценно то, что исполнил этот номер Фернандеш в матче с "Сити". Его передача на Антони была скорее приемом из гольфа, так как мяч, казалось, остановился, перед тем как его подхватил французский нападающий.
После перерыва "Сити" значительно прибавил и начал раскачивать оборону "Юнайтед", но она все же не развалилась, в чем есть и заслуга центральных полузащитников. Был период, когда МЮ долгое время защищался, но в действиях игроков не было паники. А после того, как Скотт Мактоминей снял все вопросы убийственным ударом, "горожане" впервые за долгое время отношений с "Юнайтед" испытали отчаянную безнадегу — хоть этот матч и не был для них важен с турнирной точки зрения, но в поединках с МЮ им таких эмоций не приходилось испытывать очень давно.
Конечно, "Юнайтед" все еще остается пятым, за пределами топ-4, но сейчас у болельщиков команды появились не только положительные эмоции, но и надежда на игровой прогресс команды. Место в Лиге Чемпионов при некоторых, наверное, желаемых в стане фанов МЮ обстоятельствах, можно получить и с пятой позиции, даже без победы в Лиге Европы, но сейчас о дисквалификации "Сити" на "Олд Траффорд" думают все меньше. Их команда, наконец, начинает радовать своей игрой, а слухи о возрождении полузащиты "Юнайтед" выглядят совсем не беспочвенными.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
13.03.2020 12:00
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Последние комментарии:
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там бой хабиба и тони тоже отменили)
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ну шо, оформили чемпик, псы ходячие?)))
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Все, до 4 апреля перенесли. Ливерпуль чемпион!
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ну че, осталась АПЛ
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Селфи с работы
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А вы и дальше сидите прожигайте свою жизнь на фапл!
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Все. Премьер Лига тоже будет остановлена до апреля. Ливерпуль не успел. Кек.
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Читнул тут прекол.
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Короновирус заразится Чаком Норрисом и пиздец вирусу.
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В след сезоне на золотой мяч пойдет. Инфа сотка
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"что он не просто дорогой и талантливый игрок, но и дорогой и талантливый игрок", "подносчиком снарядом".
Хуеглот совсем не проверяет статейки что он выкладывает на этой помойке.
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13.03.2020 08:11 #
mcferson
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Источник: http://fapl.ru/posts/77257/?c=1
13.03.2020 09:05 #
quavo
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Источник: http://fapl.ru/posts/77254/?c=1
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нырнул на пару пенок и новый Роналду сразу - преемственность.
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Бабарик, иди н@хуй 6ля, мы ждем новости об отмене сезона.
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Фернандеш > любого полузащитника АПЛ
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Лучший полузащитник мира сейчас!
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