Португальская колонизация "Юнайтед"

В минувший уикенд "Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию уверенной и закономерной победой над принципиальным соперником в лице "Манчестер Сити". Ключевым игроком "красных дьяволов" и в этом матче, и в предыдущих был новичок команды Бруну Фернандеш, приход которого подарил надежду на перемены к лучшему на "Олд Траффорд".

Для Бруну Фернандеша манкунианское дерби было чем-то похожим на коронацию. В течение последних двух месяцев ходили слухи о возрождении полузащиты "Юнайтед", о механизмах, которые начали работать слаженно, находя единый ритм в странно подобранных компонентах. Полузащита МЮ в последние годы не была источником радости для болельщиков "дьяволов", и продолжалось это слишком долго, чтобы сразу поверить в то, что теперь наступают перемены к лучшему. Но игра против "Сити" все же стала источником позитива и оптимизма.



Главной причиной этих перемен стала игра Бруну Фернандеша — он с первого матча на новом месте уверенно взял на себя роль лидера атак команды и демонстрирует футбол, который давно ждали на "Олд Траффорд". В последние годы судьба "Юнайтед" ассоциировалась с чем-то тяжелым — игроки чаще страдали на поле, чем получали удовольствие от собственной игры. Именно потому нынешняя игра Бруну вызывает столь горячие отзывы.



В матче с "Сити" "дьяволы" стали заслуженными победителями — по счету и по игре. В этом матче Фернандеш показал свою, безусловно, лучшую игру со времени появления на "Олд Траффорд", и это означает, что баланс сил в дерби Манчестера изменился. Временами полузащита МЮ, конечно, прогибалась под давлением соперника, но впервые за долгое время "дьяволы" вышли в матче с "Сити" играть в футбол, а не бороться за результат, забыв о комплексе неполноценности.



Все перемены исходят от Фернандеша, который доказал, что он не просто дорогой и талантливый игрок, но и дорогой и талантливый игрок, который был действительно необходим "Юнайтед". Он принес в игру МЮ то мастерство и изобретательность, которых не хватало в последние годы. Представьте себе Поля Погба, который действительно хочет играть за "Юнайтед". Ну вот — теперь такой футболист есть у МЮ.



Перед этой игрой Фернандеш был участником семи поединков в ходе 10-матчевой беспроигрышной серии МЮ во всех турнирах. С одной стороны турнирное положение "Юнайтед" не изменилось коренным образом, так как отрыв от четвертого места был слишком большим, но с другой стороны — эмоциональный фон изменился значительно, и сейчас "Челси" уже чувствует дыхание приближающегося конкурента, который способен с позиции силы обыгрывать "Сити".



Важно и то, что у МЮ все еще есть Лига Европы, как вариант "на всякий случай", и в ней уже нет "Арсенала" и ряда других конкурентов, которые могли бы стать угрозой для "Юнайтед". Большая удача "дьяволов" в том, что они могут использовать Бруну и в этом турнире, выиграть который Оле Гуннар Сульшер будет стараться.



Приход Бруну сейчас выглядит таким себе визитом колонизатора, который принес "Юнайтед" европейские футбольные ценности, но рядом с ним действительно становятся лучше и те игроки, чья игра вызывала нарекания до прихода португальца. Игра Матича и Фреда в центре поля обеспечивает МЮ баланс с выдвинутым на позицию плеймейкера Фернандешем. Серб, как в лучшие свои времена, обеспечивает контроль над вверенной ему зоной, а вот Фред все чаще становится тем игроком, которого Бруну хочет видеть рядом с собой.



Очевидно, что у Фернандеша и Фреда начинает зарождаться не просто партнерство, но и дружба вне футбольного поля. Все чаще репортеры выхватывают на предматчевой разминке моменты, когда Бруну и Фред подшучивают друг над другом, веселятся, а на поле мы все чаще видим, что Фред становится первым подносчиком снарядом для португальца. Понятное дело, что тут играет свою роль португальский язык в качестве главного объединяющего фактора для двух игроков, но и игровые связи на футбольном поле налаживаются у бразильца и португальца быстро.



Вспомним хотя бы, как на 15-й минуте дерби плавная, скоростная связь между Фредом и Бруну помогла вывести на ударную позицию Даниэля Джеймса — игрока, который не забивал с августа. И хотя ему переиграть Эдерсона не удалось, но это был первый звоночек для обороны "Сити". А затем был тот самый штрафной, который и стал моментом славы для Фернандеша — снова рядом с ним был Фред, который позволил португальцу использовать эффект неожиданности (мало кто мог подумать, что штрафной исполнит рухнувший с воплем боли несколькими мгновениями раньше игрок) и забросить мяч на ход Антони Мартиалю.



Это было очень неожиданное решение, совсем не в стиле недавнего МЮ, но решение очень тонкое и хитрое. Пусть и Мартиалю немного повезло в том, что его опекуном на углу штрафной оказался Серхио Агуэро, а Эдерсон пропустил после не самого сильного удара в угол, но в целом эта комбинация была шикарной. Вдвойне ценно то, что исполнил этот номер Фернандеш в матче с "Сити". Его передача на Антони была скорее приемом из гольфа, так как мяч, казалось, остановился, перед тем как его подхватил французский нападающий.



После перерыва "Сити" значительно прибавил и начал раскачивать оборону "Юнайтед", но она все же не развалилась, в чем есть и заслуга центральных полузащитников. Был период, когда МЮ долгое время защищался, но в действиях игроков не было паники. А после того, как Скотт Мактоминей снял все вопросы убийственным ударом, "горожане" впервые за долгое время отношений с "Юнайтед" испытали отчаянную безнадегу — хоть этот матч и не был для них важен с турнирной точки зрения, но в поединках с МЮ им таких эмоций не приходилось испытывать очень давно.



Конечно, "Юнайтед" все еще остается пятым, за пределами топ-4, но сейчас у болельщиков команды появились не только положительные эмоции, но и надежда на игровой прогресс команды. Место в Лиге Чемпионов при некоторых, наверное, желаемых в стане фанов МЮ обстоятельствах, можно получить и с пятой позиции, даже без победы в Лиге Европы, но сейчас о дисквалификации "Сити" на "Олд Траффорд" думают все меньше. Их команда, наконец, начинает радовать своей игрой, а слухи о возрождении полузащиты "Юнайтед" выглядят совсем не беспочвенными.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru