Сульшер намекнул, что "Юнайтед" оставит Игало

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сделал большой намек на то, что его клуб выкупит нападающего Одиона Игало.

Накануне Игало, арендованный "красными дьяволами" на вторую половину этого сезона у "Шанхай Шеньхуа", отличился против ЛАСКа в Лиге Европы. Таким образом, 30-летний нигериец может похвастать четырьмя голами при трех выходах в старте "Юнайтед".



Своей игрой Одиону удалось доказать, что такой игрок пригодится Сульшеру и в следующем сезоне.



"Одион очень хорош с момента своего перехода и будет еще лучше. Он обладает качествами, которые мы обнаружили в нем и в которых нуждались, и нам потребуются эти качества в следующем сезоне".



"Он бомбардир и форвард. Его не волнует чепуха вроде участия в розыгрыше мяча — естественно, я шучу, но он знает свою работу и свою роль в команде, и он очень хорош, стоя спиной к воротам".



"Он является замечательным связующим звеном, но, возможно, лучшая вещь в нем — это характер. Характера у него предостаточно", — цитирует Сульшера Evening Standard.