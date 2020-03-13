Фернандеш: "Гвардиола не заслуживал моего уважения"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш обвинил рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиола.

Во время победного для "красных дьяволов" дерби Манчестера в прошлый уикенд (2:0) у Фернандеша случилась небольшая стычка с Гвардиолой у бровки. Игрок сборной Португалии жестком показал каталонцу закрыть рот.



По словам Бруну, в тот момент он поддался эмоциям из-за того, что Гвардиола проявил свое неуважение к нему.



"Я обсудил это со своими друзьями. Некоторые люди думали: "Пеп выиграл все, а кто такой Бруну, чтобы поступать таким образом?" Но я думаю, дело в уважении".



"Теперь, находясь за пределами поля и успокоившись, я не думаю, что поступил бы так снова на поле. Но в тот момент, учитывая произнесенные им слова в мой адрес, я потерял голову и немного нервничал. Уж такой я игрок".



"Я уважаю Пепа, его достижения и заслуги перед футболом, потому что он изменил менталитет людей в футболе".



"Но я думаю, в тот момент он поступил неуважительно ко не, поэтому он не заслуживал моего уважения в тот момент на поле", — цитирует Фернандеша Goal.



