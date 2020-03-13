Фернандеш: "Гвардиола не заслуживал моего уважения"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш обвинил рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиола.
Во время победного для "красных дьяволов" дерби Манчестера в прошлый уикенд (2:0) у Фернандеша случилась небольшая стычка с Гвардиолой у бровки. Игрок сборной Португалии жестком показал каталонцу закрыть рот.
По словам Бруну, в тот момент он поддался эмоциям из-за того, что Гвардиола проявил свое неуважение к нему.
"Я обсудил это со своими друзьями. Некоторые люди думали: "Пеп выиграл все, а кто такой Бруну, чтобы поступать таким образом?" Но я думаю, дело в уважении".
"Теперь, находясь за пределами поля и успокоившись, я не думаю, что поступил бы так снова на поле. Но в тот момент, учитывая произнесенные им слова в мой адрес, я потерял голову и немного нервничал. Уж такой я игрок".
"Я уважаю Пепа, его достижения и заслуги перед футболом, потому что он изменил менталитет людей в футболе".
"Но я думаю, в тот момент он поступил неуважительно ко не, поэтому он не заслуживал моего уважения в тот момент на поле", — цитирует Фернандеша Goal.
13.03.2020 10:00
Просмотров: 3361
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как можно уважать человека который постоянно показывает капельку спермы на своём языке)
(ответить)
Бруну какой обидчивый) Рабочий момент
(ответить)
Обоссал пепку.
(ответить)
Красава он в форме МЮ и потому ему насрать
(ответить)
У него какие-то свои представления об уважении. Гвардиола просто кинул мяч тому, кто бросает ауты. Бруно не выкупил ситуацию
(ответить)
Некрасиво Пэпка поступил,прямо как рамос в обычные дни
(ответить)
Ты че пиздюк охуел?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий