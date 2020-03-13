Фернандеш: "Гвардиола не заслуживал моего уважения"

Хосеп Гвардиола и Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш обвинил рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиола.

Во время победного для "красных дьяволов" дерби Манчестера в прошлый уикенд (2:0) у Фернандеша случилась небольшая стычка с Гвардиолой у бровки. Игрок сборной Португалии жестком показал каталонцу закрыть рот.

По словам Бруну, в тот момент он поддался эмоциям из-за того, что Гвардиола проявил свое неуважение к нему.

"Я обсудил это со своими друзьями. Некоторые люди думали: "Пеп выиграл все, а кто такой Бруну, чтобы поступать таким образом?" Но я думаю, дело в уважении".

"Теперь, находясь за пределами поля и успокоившись, я не думаю, что поступил бы так снова на поле. Но в тот момент, учитывая произнесенные им слова в мой адрес, я потерял голову и немного нервничал. Уж такой я игрок".

"Я уважаю Пепа, его достижения и заслуги перед футболом, потому что он изменил менталитет людей в футболе".

"Но я думаю, в тот момент он поступил неуважительно ко не, поэтому он не заслуживал моего уважения в тот момент на поле", — цитирует Фернандеша Goal.


Метки видео, Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 3361

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  1. smokekush 13.03.2020 11:42 # smokekush
    Как можно уважать человека который постоянно показывает капельку спермы на своём языке)

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  2. mancunia-planet 13.03.2020 11:28 # mancunia-planet
    Бруну какой обидчивый) Рабочий момент

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  3. slava-man-utd 13.03.2020 11:00 # slava-man-utd
    Обоссал пепку.

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  4. alex7301 13.03.2020 10:52 # alex7301
    Красава он в форме МЮ и потому ему насрать

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  5. ilovemanutd 13.03.2020 10:39 # ilovemanutd
    У него какие-то свои представления об уважении. Гвардиола просто кинул мяч тому, кто бросает ауты. Бруно не выкупил ситуацию

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  6. liverbro 13.03.2020 10:05 # liverbro
    Некрасиво Пэпка поступил,прямо как рамос в обычные дни

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  7. jirrort 13.03.2020 10:00 # jirrort
    Ты че пиздюк охуел?

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