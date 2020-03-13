Роджерс призвал остановить сезон Премьер-Лиги

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс призвал немедленно остановить сезон Премьер-Лиги из-за угрожающей ситуации с коронавирусом.

За последние дни коронавирус превратился из какой-то отдаленной угрозы в самую настоящую проблему, из-за которой клубы вынуждены сажать своих сотрудников, игроков и членов тренерских штабов на карантин.

По слухам, боссы Премьер-Лиги предпочитают доиграть сезон без зрителей, если ситуация ухудшится, однако Роджерс призывает поставить все матчи на паузу.

"Если рассуждать логично, то нет абсолютно никаких сомнений, что сезон Премьер-Лиги нужно остановить. Ведь речь о здоровье людей, плюс это этический момент".

"Выходя на матч, игроки не могут быть уверены, инфицирован ли кто-нибудь из стана соперника. Все это будет в их голове во время игровых эпизодов".

"В конце концов мы не можем рисковать здоровьем людей", — цитирует Роджерса Daily Mirror.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool-ynwa 13.03.2020 09:40 # liverpool-ynwa
    Печально оставаться без футбола так рано, но надо действительно завязывать.

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  2. meshuggah 13.03.2020 09:37 # meshuggah
    норм ссыт на зеропук

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