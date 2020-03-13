У Хадсон-Одои коронавирус

Каллум Хадсон-Одои У вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои был диагностирован коронавирус.

Как сообщает Sky Sports, у Каллума еще в понедельник утром проявились симптомы простуды. Хадсон-Одои был немедленно изолирован от остальной команды.

В четверг вечером клуб получил положительный результат анализов Хадсон-Одои на COVID-19. Таким образом, 19-летний англичанин стал первым игроком Премьер-Лиги, у которого был диагностирован коронавирус.

Помимо самого Хадсон-Одои, "синие" посадили на карантин ряд своих сотрудников и членов тренерского штаба, которые контактировали с Каллумом в последние дни.

Добавим, что связанные с коронавирусом проблемы также возникли в "Манчестер Сити", "Арсенале" и "Лестере". В пятницу Премьер-Лига проводит экстренное совещание по этому поводу.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2567

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  1. meshuggah 13.03.2020 09:31 # meshuggah
    ахахах ору с зеропука

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  2. van-der-slav 13.03.2020 09:22 # van-der-slav
    30й тур походу и не состоится

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  3. ibe 13.03.2020 09:21 # ibe
    Карма она такая

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  4. masta 13.03.2020 09:05 # masta
    Ппц, что творится...

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  5. arhangel777 13.03.2020 08:37 # arhangel777
    Пи... полный, здоровья!

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  6. kos9k 13.03.2020 08:14 # kos9k
    значит половине тимы пи3дец, ахyенно))

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  7. liverpool1892est 13.03.2020 08:06 # liverpool1892est
    Играет как днарь и еще заболел

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  8. chelsiukpro 13.03.2020 08:05 # chelsiukpro
    По ходу через неделю две будет всё отменено! Тотже чемпионат недоиграют навернека! В Европе полная жопа начинается.... Ливер хер получит золото АПЛ! Ещё 9 туров 2 месяца игр игроков и тренеров валит вирус и это уже серьёзно!

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  9. alexomck 13.03.2020 08:02 # alexomck
    минус Одои и его жирный контракт, вестимо, манки следят за новостями по Санчесу из Италии.

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  10. xah 13.03.2020 08:02 # xah
    Здоровья обои

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