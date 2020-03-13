У Хадсон-Одои коронавирус

У вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои был диагностирован коронавирус.

Как сообщает Sky Sports, у Каллума еще в понедельник утром проявились симптомы простуды. Хадсон-Одои был немедленно изолирован от остальной команды.



В четверг вечером клуб получил положительный результат анализов Хадсон-Одои на COVID-19. Таким образом, 19-летний англичанин стал первым игроком Премьер-Лиги, у которого был диагностирован коронавирус.



Помимо самого Хадсон-Одои, "синие" посадили на карантин ряд своих сотрудников и членов тренерского штаба, которые контактировали с Каллумом в последние дни.



Добавим, что связанные с коронавирусом проблемы также возникли в "Манчестер Сити", "Арсенале" и "Лестере". В пятницу Премьер-Лига проводит экстренное совещание по этому поводу.