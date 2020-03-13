У Хадсон-Одои коронавирус
У вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои был диагностирован коронавирус.
Как сообщает Sky Sports, у Каллума еще в понедельник утром проявились симптомы простуды. Хадсон-Одои был немедленно изолирован от остальной команды.
В четверг вечером клуб получил положительный результат анализов Хадсон-Одои на COVID-19. Таким образом, 19-летний англичанин стал первым игроком Премьер-Лиги, у которого был диагностирован коронавирус.
Помимо самого Хадсон-Одои, "синие" посадили на карантин ряд своих сотрудников и членов тренерского штаба, которые контактировали с Каллумом в последние дни.
Добавим, что связанные с коронавирусом проблемы также возникли в "Манчестер Сити", "Арсенале" и "Лестере". В пятницу Премьер-Лига проводит экстренное совещание по этому поводу.
13.03.2020 08:00
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ахахах ору с зеропука
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30й тур походу и не состоится
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Карма она такая
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Ппц, что творится...
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Пи... полный, здоровья!
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значит половине тимы пи3дец, ахyенно))
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Играет как днарь и еще заболел
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По ходу через неделю две будет всё отменено! Тотже чемпионат недоиграют навернека! В Европе полная жопа начинается.... Ливер хер получит золото АПЛ! Ещё 9 туров 2 месяца игр игроков и тренеров валит вирус и это уже серьёзно!
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минус Одои и его жирный контракт, вестимо, манки следят за новостями по Санчесу из Италии.
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Здоровья обои
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