Сульшер обещает, что Погба останется в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что полузащитник Поль Погба будет выступать за "красных дьяволов" в следующем сезоне.
Если верить близким к Погба людям вроде его агента и родного брата, то Поль не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и считает, что "Юнайтед" не в состоянии удовлетворить его амбиции насчет борьбы за титул и Лигу Чемпионов.
Многие ожидают, что Погба покинет "Юнайтед" после этого неудачного для себя сезона, омраченного травмами, однако Сульшер настроен сохранить 26-летнего француза в клубе.
"Поль наш игрок. У него остается два года по своему контракту плюс опция продления еще на один".
"Да, вы можете ожидать, что Поль будет здесь в следующем сезоне", — цитирует Сульшера Sky Sports.
13.03.2020 07:00
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