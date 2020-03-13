Сульшер обещает, что Погба останется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что полузащитник Поль Погба будет выступать за "красных дьяволов" в следующем сезоне.

Если верить близким к Погба людям вроде его агента и родного брата, то Поль не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и считает, что "Юнайтед" не в состоянии удовлетворить его амбиции насчет борьбы за титул и Лигу Чемпионов.



Многие ожидают, что Погба покинет "Юнайтед" после этого неудачного для себя сезона, омраченного травмами, однако Сульшер настроен сохранить 26-летнего француза в клубе.



"Поль наш игрок. У него остается два года по своему контракту плюс опция продления еще на один".



"Да, вы можете ожидать, что Поль будет здесь в следующем сезоне", — цитирует Сульшера Sky Sports.