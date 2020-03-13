УЕФА собирается отложить Евро-2020 на год

Чемпионат Евро 2020 года, по всей видимости, будет отложен УЕФА на 12 месяцев из-за пандемии коронавируса.

В четверг УЕФА официально объявил о созыве видеоконференции в следующий вторник, чтобы обсудить дальнейший розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также судьбу Евро-2020.



Как сообщает Sky Sports, высокопоставленные чиновники УЕФА хотят уже со следующей недели приостановить еврокубки, а Чемпионат Европы, который планировалось сыграть в июне-июле, перенести на лето 2021.



Отметим, что этот Чемпионат Европы должен был стать уникальным — его матчи планировалась сыграть в 12 различных европейских городах, от Дублина до Баку.



При этом УЕФА вместе с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом игроком готов рассмотреть различные предложения, включая изменение регламентов соревнований.