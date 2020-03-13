Артета заразился коронавирусом

Микель Артета У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был подтвержден коронавирус, что привело к отмене матча "канониров" против "Брайтона".

Напомним, "канониры" должны были сыграть против "Манчестер Сити" в минувшую среду, однако этот матч Премьер-Лиги был отложен из-за того, что некоторые игроки лондонской команды контактировали с владельцем "Олимпиакоса" Евангелосом Маринакисом, анализы которого дали положительный результат на COVID-19.

По информации PA Sport, Артета не контактировал с Маринакисом во время недавнего матча Лиги Европы на "Эмирейтс", однако это не помешало испанскому тренеру подхватить вирусное заболевание.

Как передает Daily Mirror, в пятницу боссы Премьер-Лиги проведут срочное совещание по поводу ситуации в "Арсенале". Матч "канониров" против "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги уже был отложен, но лондонцы ожидают, что то же самое случится с их поединком против "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии.

Учитывая роль Артеты в клубе, "Арсеналу" придется изолировать множество людей, которые контактировали с 37-летним испанцем в последние дни, включая ряд игроков первой команды.

При этом в лондонском клубе уверены в скорейшем выздоровлении Артеты. Микель находится в прекрасной физической форме и должен без проблем победить коронавирус.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2020 02:35

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 13.03.2020 03:21 # mancunia-planet
    Сам Артета в курсе?) Ниче не говорил по этому поводу?

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  2. wengerrrro 13.03.2020 03:15 # wengerrrro
    ну это конец. заражение всех - дело времени.
    Артета брат живи, фапл слился воедино...

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  3. van-der-slav 13.03.2020 02:57 # van-der-slav
    ну все досвидос апл
    вообще странно, заражено в мире ну допустим 200к людей сейчас. всего то 200к а столько народу из футбола

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  4. thegodfather 13.03.2020 02:49 # thegodfather
    Это уже выходит за рамки юмора. Це пiзда. Це пекло, хлопцi, тiкаймо.

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  5. anabanana94 13.03.2020 02:40 # anabanana94
    Очень грустно всё это, здоровья, пацаны берегите себя!!!!

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  6. slash-lfc 13.03.2020 02:40 # slash-lfc
    Сезону пiзда. Ливик чемпiк.

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