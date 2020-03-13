Артета заразился коронавирусом

У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был подтвержден коронавирус, что привело к отмене матча "канониров" против "Брайтона".

Напомним, "канониры" должны были сыграть против "Манчестер Сити" в минувшую среду, однако этот матч Премьер-Лиги был отложен из-за того, что некоторые игроки лондонской команды контактировали с владельцем "Олимпиакоса" Евангелосом Маринакисом, анализы которого дали положительный результат на COVID-19.



По информации PA Sport, Артета не контактировал с Маринакисом во время недавнего матча Лиги Европы на "Эмирейтс", однако это не помешало испанскому тренеру подхватить вирусное заболевание.



Как передает Daily Mirror, в пятницу боссы Премьер-Лиги проведут срочное совещание по поводу ситуации в "Арсенале". Матч "канониров" против "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги уже был отложен, но лондонцы ожидают, что то же самое случится с их поединком против "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии.



Учитывая роль Артеты в клубе, "Арсеналу" придется изолировать множество людей, которые контактировали с 37-летним испанцем в последние дни, включая ряд игроков первой команды.



При этом в лондонском клубе уверены в скорейшем выздоровлении Артеты. Микель находится в прекрасной физической форме и должен без проблем победить коронавирус.