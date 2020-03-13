Артета заразился коронавирусом
У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был подтвержден коронавирус, что привело к отмене матча "канониров" против "Брайтона".
Напомним, "канониры" должны были сыграть против "Манчестер Сити" в минувшую среду, однако этот матч Премьер-Лиги был отложен из-за того, что некоторые игроки лондонской команды контактировали с владельцем "Олимпиакоса" Евангелосом Маринакисом, анализы которого дали положительный результат на COVID-19.
По информации PA Sport, Артета не контактировал с Маринакисом во время недавнего матча Лиги Европы на "Эмирейтс", однако это не помешало испанскому тренеру подхватить вирусное заболевание.
Как передает Daily Mirror, в пятницу боссы Премьер-Лиги проведут срочное совещание по поводу ситуации в "Арсенале". Матч "канониров" против "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги уже был отложен, но лондонцы ожидают, что то же самое случится с их поединком против "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии.
Учитывая роль Артеты в клубе, "Арсеналу" придется изолировать множество людей, которые контактировали с 37-летним испанцем в последние дни, включая ряд игроков первой команды.
При этом в лондонском клубе уверены в скорейшем выздоровлении Артеты. Микель находится в прекрасной физической форме и должен без проблем победить коронавирус.
13.03.2020 02:35
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Последние комментарии:
Сам Артета в курсе?) Ниче не говорил по этому поводу?
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ну это конец. заражение всех - дело времени.
Артета брат живи, фапл слился воедино...
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ну все досвидос апл
вообще странно, заражено в мире ну допустим 200к людей сейчас. всего то 200к а столько народу из футбола
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Это уже выходит за рамки юмора. Це пiзда. Це пекло, хлопцi, тiкаймо.
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Очень грустно всё это, здоровья, пацаны берегите себя!!!!
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Сезону пiзда. Ливик чемпiк.
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