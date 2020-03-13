30-й тур Премьер-Лиги будет сыгран по расписанию

Премьер-Лига официально подтвердила, что все матчи 30-го тура будут сыграны по расписанию и при зрителях.

Как известно, из-за пандемии коронавируса сезоны испанской Ла Лиги и итальянской Серии А были остановлены, а некоторые другие европейские чемпионаты перешли на осадное положение, закрыв стадионы для зрителей.



Премьер-Лига пока держится, ограничиваясь рекомендацией избегать рукопожатий. После консультаций с властями было решено, что время кардинальным мер еще не настало — премьер-министр Британии Борис Джонсон лично выступил против отмены спортивных мероприятий в стране, сообщает Sky Sports.



Таким образом, пока последствия коронавируса для Премьер-Лиги, не считая запрета на рукопожатия, ограничиваются отменой матча "Манчестер Сити" и "Арсенала", которые должны были сыграть в минувшую среду на "Этихад".