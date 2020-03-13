"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Олимпиакосом"

"Вулверхэмптон" завершил вничью первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса" — 1:1.

В первом тайме матча в Пирее шла достаточно беззубая игра, а самым заметным событием стала прямая красная карточка защитнику хозяев Рубену Семеду за грубый фол на своем соотечественнике Диогу Жоте.



А вот второй тайм начался с того, что "Олимпиакос" открыл счет вдесятером. Юссеф Эль-Араби, злой гений "Арсенала", спокойно замкнул на дальней штанге прострел Гильерме вдоль ворот — 1:0.



После пропущенного гола "волки" активизировались и уже на 67-й минуте восстановили равновесие. Исполняя штрафной, Жоау Моутиньо покатил на Педру Нету, а тот нанес дальний удар с дезориентировавшим голкипера рикошетом от Андреаса Бухалакиса — 1:1.



В остатке матча "Олимпиакос" старался всячески замедлять игру, а у "Вулверхэмптона" не очень-то ладились атаки. Ничья сохранилась до финального свистка.



"Олимпиакос" (Греция) — "Вулверхэмптон" (Англия) — 1:1 (0:0)



Голы: Эль-Араби 54 — Нету 67.



"Олимпиакос": Са, Эльабделлауи, Семеду, Ба, Цимикас, Гильерме, Бухалакис, Камара. Масурас (Сиссе 34), Эль-Араби (Фортунис 74), Вальбуэна (Гашпар 84).



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Дохерти (Нету 45), Моутиньо (Дендонкер 85), Невеш, Винагре (Поденсе 79), Жота, Хименес, Траоре.



Предупреждения: Са — Коуди, Дохерти, Нету.



Удаление: Семеду 28.