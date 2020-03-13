"Манчестер Сити" поместил Менди под карантин

"Манчестер Сити" поместил своего защитника Бежамена Менди под карантин после того, как член семьи футболиста попал в госпиталь с симптомами коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, в четверг парамедики прибыли в дом Менди в Чешире, после чего забрали родственника Бенжамена в госпиталь с острым респираторным заболеванием.



В данный момент родственник Менди ожидает результатов анализов, в том числе на COVID-19, а клуб с "Этихад" немедленно принял решение изолировать защитника сборной Франции от остальных игроков первой команды в качестве меры предосторожности.



Добавим, что в субботу "Сити" играть против "Бернли" в Премьер-Лиге.