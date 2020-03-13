"Манчестер Сити" поместил Менди под карантин
"Манчестер Сити" поместил своего защитника Бежамена Менди под карантин после того, как член семьи футболиста попал в госпиталь с симптомами коронавируса.
Как сообщает Daily Mail, в четверг парамедики прибыли в дом Менди в Чешире, после чего забрали родственника Бенжамена в госпиталь с острым респираторным заболеванием.
В данный момент родственник Менди ожидает результатов анализов, в том числе на COVID-19, а клуб с "Этихад" немедленно принял решение изолировать защитника сборной Франции от остальных игроков первой команды в качестве меры предосторожности.
Добавим, что в субботу "Сити" играть против "Бернли" в Премьер-Лиге.
13.03.2020 00:05
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Последние комментарии:
Вы понимаете, что мир сходит с ума? Вы хотите бежать? Но некуда? Вы не знаете, что делать? Вы взаперти, ВЫ Менди
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зае6ись, ой как зае6ись)))
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