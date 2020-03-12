Ван Дейк уверен, что "Ливерпуль" не будет долго горевать после вылета из Лиги Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк пообещал, что его команда не будет долго горевать по поводу вылета из Лиги Чемпионов.

Трижды пропустив от "Атлетико" в экстра-таймах накануне, "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 2:3 и покинул Лигу Чемпионов на стадии 1/8 финала.



Однако уже в следующий понедельник "красных" ждет дерби с "Эвертоном" в рамках Премьер-Лиги, и это может быть их предпоследний шаг к титулу Премьер-Лиги. Ван Дейк уверен, что его команда сможет быстро переключить внимание.



"Мы доминировали над соперниками, и им пришлось несладко, однако у них выдающийся голкипер, благодаря которому они оставались в игре. Он совершил ряд отличных сейвов, но мы старались изо всех сил. Их голкипер сделал разницу".



"Думаю, мы сделали все возможное, чтобы одержать победу. Мы играли выдающимся образом на протяжении 95 минут".



"Мы действовали в высоком темпе, мы доминировали, мы отбирали мяч, мы выиграли много подборов, а также вложили много стараний и сердца в единоборства".



"Единственное, это не позволило нам пройти дальше. Однако в пятницу мы возвращаемся к работе, и каждый должен быть готов к очередному напряженному матчу, и мы будем готовы".



"Давайте выйдем на дерби, получим удовольствие от своей игры и будем помнить, почему у нас 25 очков отрыва во главе таблицы", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.