"Юнайтед" сокрушил ЛАСК в Лиге Европе

"Манчестер Юнайтед" практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Европы, в первом матче 1/8 финала отправив в ворота австрийского ЛАСКа пять безответных мячей.

Относительно победы 2:0 в дерби над "Манчестер Сити" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пятерых игроков, включая голкипера. Этими новыми лицами стали Серхио Ромеро, Эрик Байи, Скотт Мактоминей, Хуан Мата и Одион Игало.



Начало матча в Линце выдалось абсолютно унылым. Вялая игра команд усугублялась удручающей атмосферой ввиду отсутствия зрителей на трибунах.



Первый опасный момент возник на 18-й минуте, когда Мата промахнулся из убойной позиции. Спустя шесть минут Даниэль Джеймс пробил с линии штрафной, но голкипер справился.



Период активности "Юнайтед" увенчался голом. На 28-й минуте Игало принялся жонглировать мячом на подступах к штрафной площади, а затем нанес удар с левой ноги — 0:1.



В дальнейшем игра вернулась в спокойное русло, но была под контролем гостей. ЛАСК воротам Серхио Ромеро не угрожал.



На 58-й минуте "дьяволы" удвоили счет, и это не стало сюрпризом. Игало пасом из центрального круга запустил вперед Джеймса, который добрался до штрафной, сместился мимо защитника и пробил низом в свободный угол ворот — 0:3.



Вскоре Игало едва не сделал счет разгромным, однако хозяев спасла штанга.



И все-таки третий гол случился. На 82-й минуте, когда уже и команды едва передвигались по полю, Мата вышел по центру после разрезающего паса Фреда — 0:3.



Однако это был еще не конец. В компенсированное время вышедшие на замену Тахит Чонг и Мейсон Гринвуд соорудили четвертый гол с завершающим ударом юного англичанина — 0:4. А Андреас Перейра, тоже появившийся со скамейки, оформил пятый дальним ударом — 0:5.



ЛАСК (Австрия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:5 (0:1)



Голы: Игало 28, Джеймс 58, Мата 82, Гринвуд 90, Перейра 90.



ЛАСК: Шлагер, Рамсебнер, Траунер, Ранфтль, Райтер, Холланд (Хаудум 76), Михорль, Реннер, Тетте (Рагуж 61), Клаусс, Фризер (Балич 71).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уильямс, Байи, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Мата, Фернандеш (Перейра 78), Джеймс (Чонг 71), Игало (Гринвуд 85).



Предупреждения: Рамсебнер, Траунер, Клаусс, Райтер — Шоу.