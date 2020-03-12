"Юнайтед" сокрушил ЛАСК в Лиге Европе
"Манчестер Юнайтед" практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Европы, в первом матче 1/8 финала отправив в ворота австрийского ЛАСКа пять безответных мячей.
Относительно победы 2:0 в дерби над "Манчестер Сити" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пятерых игроков, включая голкипера. Этими новыми лицами стали Серхио Ромеро, Эрик Байи, Скотт Мактоминей, Хуан Мата и Одион Игало.
Начало матча в Линце выдалось абсолютно унылым. Вялая игра команд усугублялась удручающей атмосферой ввиду отсутствия зрителей на трибунах.
Первый опасный момент возник на 18-й минуте, когда Мата промахнулся из убойной позиции. Спустя шесть минут Даниэль Джеймс пробил с линии штрафной, но голкипер справился.
Период активности "Юнайтед" увенчался голом. На 28-й минуте Игало принялся жонглировать мячом на подступах к штрафной площади, а затем нанес удар с левой ноги — 0:1.
В дальнейшем игра вернулась в спокойное русло, но была под контролем гостей. ЛАСК воротам Серхио Ромеро не угрожал.
На 58-й минуте "дьяволы" удвоили счет, и это не стало сюрпризом. Игало пасом из центрального круга запустил вперед Джеймса, который добрался до штрафной, сместился мимо защитника и пробил низом в свободный угол ворот — 0:3.
Вскоре Игало едва не сделал счет разгромным, однако хозяев спасла штанга.
И все-таки третий гол случился. На 82-й минуте, когда уже и команды едва передвигались по полю, Мата вышел по центру после разрезающего паса Фреда — 0:3.
Однако это был еще не конец. В компенсированное время вышедшие на замену Тахит Чонг и Мейсон Гринвуд соорудили четвертый гол с завершающим ударом юного англичанина — 0:4. А Андреас Перейра, тоже появившийся со скамейки, оформил пятый дальним ударом — 0:5.
ЛАСК (Австрия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:5 (0:1)
Голы: Игало 28, Джеймс 58, Мата 82, Гринвуд 90, Перейра 90.
ЛАСК: Шлагер, Рамсебнер, Траунер, Ранфтль, Райтер, Холланд (Хаудум 76), Михорль, Реннер, Тетте (Рагуж 61), Клаусс, Фризер (Балич 71).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уильямс, Байи, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Мата, Фернандеш (Перейра 78), Джеймс (Чонг 71), Игало (Гринвуд 85).
Предупреждения: Рамсебнер, Траунер, Клаусс, Райтер — Шоу.
12.03.2020 22:50
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Последние комментарии:
Ну если что второй матч можно даже не переносить, тут и так все ясно
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учитесь портовые обрыганы
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Пока портовая помойка, гг и шестьнолси позорят Англию, великий МЮ громит соперников в Европе
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Там на 90 Гринвуд вместо Джеймса
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Что значит практически? Вторая игра формальность.
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В жопе в жoпе член
Супер вкусный член
Что же делать
Как его достааааать
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КОРОЛИ Лиги ЕВРОПЫ!!!
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Неплохая тренировка перед ТТХ!
Нет соперника, которого МЮ не смог бы победить, всякие котлеты и колбасы подавайте месси похрен вобще с кем играть!)
Всех с победой и держитесь там - всего доброго, хорошего настроения и здоровья)
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Пожизненный контракт Оле!
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Глори Глори мю!!!!
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