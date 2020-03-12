"Юнайтед" сокрушил ЛАСК в Лиге Европе

Даниэль Джеймс и Одион Игало "Манчестер Юнайтед" практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Европы, в первом матче 1/8 финала отправив в ворота австрийского ЛАСКа пять безответных мячей.

Относительно победы 2:0 в дерби над "Манчестер Сити" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял пятерых игроков, включая голкипера. Этими новыми лицами стали Серхио Ромеро, Эрик Байи, Скотт Мактоминей, Хуан Мата и Одион Игало.

Начало матча в Линце выдалось абсолютно унылым. Вялая игра команд усугублялась удручающей атмосферой ввиду отсутствия зрителей на трибунах.

Первый опасный момент возник на 18-й минуте, когда Мата промахнулся из убойной позиции. Спустя шесть минут Даниэль Джеймс пробил с линии штрафной, но голкипер справился.

Период активности "Юнайтед" увенчался голом. На 28-й минуте Игало принялся жонглировать мячом на подступах к штрафной площади, а затем нанес удар с левой ноги — 0:1.

В дальнейшем игра вернулась в спокойное русло, но была под контролем гостей. ЛАСК воротам Серхио Ромеро не угрожал.

На 58-й минуте "дьяволы" удвоили счет, и это не стало сюрпризом. Игало пасом из центрального круга запустил вперед Джеймса, который добрался до штрафной, сместился мимо защитника и пробил низом в свободный угол ворот — 0:3.

Вскоре Игало едва не сделал счет разгромным, однако хозяев спасла штанга.

И все-таки третий гол случился. На 82-й минуте, когда уже и команды едва передвигались по полю, Мата вышел по центру после разрезающего паса Фреда — 0:3.

Однако это был еще не конец. В компенсированное время вышедшие на замену Тахит Чонг и Мейсон Гринвуд соорудили четвертый гол с завершающим ударом юного англичанина — 0:4. А Андреас Перейра, тоже появившийся со скамейки, оформил пятый дальним ударом — 0:5.

ЛАСК (Австрия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:5 (0:1)

Голы: Игало 28, Джеймс 58, Мата 82, Гринвуд 90, Перейра 90.

ЛАСК: Шлагер, Рамсебнер, Траунер, Ранфтль, Райтер, Холланд (Хаудум 76), Михорль, Реннер, Тетте (Рагуж 61), Клаусс, Фризер (Балич 71).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уильямс, Байи, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Мата, Фернандеш (Перейра 78), Джеймс (Чонг 71), Игало (Гринвуд 85).

Предупреждения: Рамсебнер, Траунер, Клаусс, Райтер — Шоу.


Метки ЛАСК, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 22:50

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  1. van-der-slav 12.03.2020 23:08 # van-der-slav
    Ну если что второй матч можно даже не переносить, тут и так все ясно

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  2. wilegend 12.03.2020 23:06 # wilegend
    учитесь портовые обрыганы

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  3. master-fakaster 12.03.2020 23:04 # master-fakaster
    Пока портовая помойка, гг и шестьнолси позорят Англию, великий МЮ громит соперников в Европе

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  4. antuanpdf 12.03.2020 23:04 # antuanpdf
    Там на 90 Гринвуд вместо Джеймса

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  5. nemovista 12.03.2020 22:58 # nemovista
    Что значит практически? Вторая игра формальность.

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  6. mufc1994 12.03.2020 22:56 # mufc1994
    В жопе в жoпе член
    Супер вкусный член
    Что же делать
    Как его достааааать

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  7. slash-lfc 12.03.2020 22:55 # slash-lfc
    КОРОЛИ Лиги ЕВРОПЫ!!!

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  8. mancunia-planet 12.03.2020 22:54 # mancunia-planet
    Неплохая тренировка перед ТТХ!
    Нет соперника, которого МЮ не смог бы победить, всякие котлеты и колбасы подавайте месси похрен вобще с кем играть!)
    Всех с победой и держитесь там - всего доброго, хорошего настроения и здоровья)

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  9. ry-l 12.03.2020 22:52 # ry-l
    Пожизненный контракт Оле!

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  10. chebrec 12.03.2020 22:51 # chebrec
    Глори Глори мю!!!!

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