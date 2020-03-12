Томас Партей стал трансферной целью для "Арсенала"

Томас Партей "Арсенал" обдумывает приобретение полузащитника "Атлетико" Томаса Партея в ближайшее трансферное окно.

Партей, который накануне помог команде Диего Симеоне выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов, занимает высокое место в списке желанных целей главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свой источник в Мадриде, 26-летний игрок сборной Ганы привлекателен для "Арсенала" и других клубов тем, что в его контракте с "Атлетико" прописаны фиксированные отступные в 45 миллионов фунтов.

Сейчас Партей проводит свой пятый сезон в "Атлетико". На "Эмирейтс" уверены, что накопленный в Ла Лиге и Лиге Чемпионов опыт позволит Томасу сразу же заиграть в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Атлетико, Партей

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 12.03.2020 22:15 # quavo
    Бояя в мю его надо, ваще мощный опорник. Ндинди, томас или невеш

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  2. mancunia-planet 12.03.2020 22:02 # mancunia-planet
    То, что доктор прописал!

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  3. unclearness 12.03.2020 22:02 # unclearness
    Щель88 голос!

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