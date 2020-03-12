Томас Партей стал трансферной целью для "Арсенала"
"Арсенал" обдумывает приобретение полузащитника "Атлетико" Томаса Партея в ближайшее трансферное окно.
Партей, который накануне помог команде Диего Симеоне выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов, занимает высокое место в списке желанных целей главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свой источник в Мадриде, 26-летний игрок сборной Ганы привлекателен для "Арсенала" и других клубов тем, что в его контракте с "Атлетико" прописаны фиксированные отступные в 45 миллионов фунтов.
Сейчас Партей проводит свой пятый сезон в "Атлетико". На "Эмирейтс" уверены, что накопленный в Ла Лиге и Лиге Чемпионов опыт позволит Томасу сразу же заиграть в Премьер-Лиге.
12.03.2020 22:00
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Бояя в мю его надо, ваще мощный опорник. Ндинди, томас или невеш
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То, что доктор прописал!
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Щель88 голос!
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