Томас Партей стал трансферной целью для "Арсенала"

"Арсенал" обдумывает приобретение полузащитника "Атлетико" Томаса Партея в ближайшее трансферное окно.

Партей, который накануне помог команде Диего Симеоне выбить "Ливерпуль" из Лиги Чемпионов, занимает высокое место в списке желанных целей главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свой источник в Мадриде, 26-летний игрок сборной Ганы привлекателен для "Арсенала" и других клубов тем, что в его контракте с "Атлетико" прописаны фиксированные отступные в 45 миллионов фунтов.



Сейчас Партей проводит свой пятый сезон в "Атлетико". На "Эмирейтс" уверены, что накопленный в Ла Лиге и Лиге Чемпионов опыт позволит Томасу сразу же заиграть в Премьер-Лиге.