Рикарду Перейра уже не сыграет в этом сезоне

Рикарду Перейра Крайний защитник "Лестера" Рикарду Перейра уже не сыграет в этом сезоне из-за травы крестообразных связок колена.

Эта беда приключилась с игроком сборной Португалии в минувший понедельник, когда "Лестер" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:0.

Впереди у 26-летнего защитника несколько месяцев восстановления. Перейра совершенно точно пропустит концовку сезона и Евро-2020, если международный турнир, конечно, не будет перенесет из-за пандемии коронавируса.

"Это потеря для нас. Надеюсь, мы сможем поставить его на ноги где-нибудь около предсезонного периода", — цитирует главного тренера "лис" Брендана Роджерса BBC.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Перейра сыграл 28 матчей — все в стартовом составе, забив три гола и отдав две результативны передачи.


Метки Лестер, Перейра, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 21:00

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  1. chelsiukpro 12.03.2020 21:13 # chelsiukpro
    Крутой паренёк ... выгрызал всю бровку. Но это так часто и встречается когда играешь выше свойх возможностей...

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  2. mancunia-planet 12.03.2020 21:11 # mancunia-planet
    Потеря, хоть лисам и не особо угрожает прости наверняка места в лч

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