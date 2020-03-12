Крайний защитник "Лестера" Рикарду Перейра уже не сыграет в этом сезоне из-за травы крестообразных связок колена.

Эта беда приключилась с игроком сборной Португалии в минувший понедельник, когда "Лестер" разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:0.



Впереди у 26-летнего защитника несколько месяцев восстановления. Перейра совершенно точно пропустит концовку сезона и Евро-2020, если международный турнир, конечно, не будет перенесет из-за пандемии коронавируса.



"Это потеря для нас. Надеюсь, мы сможем поставить его на ноги где-нибудь около предсезонного периода", — цитирует главного тренера "лис" Брендана Роджерса BBC.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Перейра сыграл 28 матчей — все в стартовом составе, забив три гола и отдав две результативны передачи.