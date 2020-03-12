УЕФА подтвердил, что матч "Сити" и "Реал" отложен

УЕФА официально подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" был отложен.

На текущей неделе у члена баскетбольной команды "Реала" был подтвержден коронавирус. Поскольку у баскетболистов и футболистов одна и та же инфраструктура на тренировочной базе, Королевский клуб ввел внутренний карантин на 15 дней.



"Реал" сообщил чиновникам УЕФА, что по соображениям безопасности просто не сможет приехать на "Этихад" в следующий вторник, и поэтому было принято совместное решение отложить этот матч. Также сегодня было объявлено о приостановке сезона испанской Ла Лиги.



Отметим, что это уже второй зависший матч "горожан". В минувший вторник подопечные Хосепа Гвардиолы должны были сыграть с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, однако коронавирус внес свои коррективы.