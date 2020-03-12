"Челси" пришлось отменить тренировку в четверг
"Челси" отменил утреннюю тренировку в четверг после того, как "близкий к первой команде человек" пожаловался на симптомы коронавируса.
Как сообщает The Athletic, решение об отмене тренировки было принято еще в среду вечером — до приезда игроков на базу в Кобхэм.
Футболисты остались по домам и ждут дальнейших указаний руководства. Не теряя времени даром, клуб устроил дезинфекцию тренировочной базы. Главный тренер Фрэнк Лэмпард со своими помощниками в Кобхэм также не приехали.
Что касается упомянутого человека, то его должность не раскрывается. Известно лишь то, что он пожаловался на повышенную температуру и сухой кашель.
При этом ожидается, что тренировка "Челси" в пятницу пройдет по расписанию. Затем Лэмпард должен дать пресс-конференцию.
По сообщениям прессы, связанные с коронавирусом проблемы возникли еще минимум в трех других клубах Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Лестер", однако пока ни одного подтвержденного случая заражения в дивизионе нет.
12.03.2020 19:00
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Последние комментарии:
По ходу через неделю две будет всё отменено! Тотже чемпионат недоиграют навернека! В Европе полная жопа начинается.... Ливер хер получит золото АПЛ! Жаль конечно Ливерных 30лет ждать а потом по такой куйне неполучить нечего...
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Полюбасу ето пидор щель88 запустил болячку в логово пенсам
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отмените уже сезон
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Похоже пиздой накрылось чемпионство великой команды(
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На самом деле чё-то уже не шутки.
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Вот и твари короновирусные спалились.
Разнесли инфекцию по АПЛ.
Мрази членсийские.
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