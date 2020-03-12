"Челси" пришлось отменить тренировку в четверг

Фрэнк Лэмпард "Челси" отменил утреннюю тренировку в четверг после того, как "близкий к первой команде человек" пожаловался на симптомы коронавируса.

Как сообщает The Athletic, решение об отмене тренировки было принято еще в среду вечером — до приезда игроков на базу в Кобхэм.

Футболисты остались по домам и ждут дальнейших указаний руководства. Не теряя времени даром, клуб устроил дезинфекцию тренировочной базы. Главный тренер Фрэнк Лэмпард со своими помощниками в Кобхэм также не приехали.

Что касается упомянутого человека, то его должность не раскрывается. Известно лишь то, что он пожаловался на повышенную температуру и сухой кашель.

При этом ожидается, что тренировка "Челси" в пятницу пройдет по расписанию. Затем Лэмпард должен дать пресс-конференцию.

По сообщениям прессы, связанные с коронавирусом проблемы возникли еще минимум в трех других клубах Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Лестер", однако пока ни одного подтвержденного случая заражения в дивизионе нет.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 12.03.2020 20:03 # chelsiukpro
    По ходу через неделю две будет всё отменено! Тотже чемпионат недоиграют навернека! В Европе полная жопа начинается.... Ливер хер получит золото АПЛ! Жаль конечно Ливерных 30лет ждать а потом по такой куйне неполучить нечего...

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  2. unclearness 12.03.2020 19:18 # unclearness
    Полюбасу ето пидор щель88 запустил болячку в логово пенсам

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  3. redevilsfun 12.03.2020 19:14 # redevilsfun
    отмените уже сезон

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  4. serg110kv 12.03.2020 19:09 # serg110kv
    Похоже пиздой накрылось чемпионство великой команды(

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  5. ganinilyha 12.03.2020 19:03 # ganinilyha
    На самом деле чё-то уже не шутки.

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  6. mikkiynwa 12.03.2020 19:02 # mikkiynwa
    Вот и твари короновирусные спалились.
    Разнесли инфекцию по АПЛ.

    Мрази членсийские.

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