"Челси" пришлось отменить тренировку в четверг

"Челси" отменил утреннюю тренировку в четверг после того, как "близкий к первой команде человек" пожаловался на симптомы коронавируса.

Как сообщает The Athletic, решение об отмене тренировки было принято еще в среду вечером — до приезда игроков на базу в Кобхэм.



Футболисты остались по домам и ждут дальнейших указаний руководства. Не теряя времени даром, клуб устроил дезинфекцию тренировочной базы. Главный тренер Фрэнк Лэмпард со своими помощниками в Кобхэм также не приехали.



Что касается упомянутого человека, то его должность не раскрывается. Известно лишь то, что он пожаловался на повышенную температуру и сухой кашель.



При этом ожидается, что тренировка "Челси" в пятницу пройдет по расписанию. Затем Лэмпард должен дать пресс-конференцию.



По сообщениям прессы, связанные с коронавирусом проблемы возникли еще минимум в трех других клубах Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Лестер", однако пока ни одного подтвержденного случая заражения в дивизионе нет.