Матч "Сити" и "Реала", вероятно, будет отложен
Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" на следующей неделе, по всей видимости, будет отложен.
Напомним, "горожане" выиграли первый матч в Мадриде со счетом 1:2 и ждали "Реал" в гости в следующий вторник.
Однако Daily Mirror стало известно от своих источников, что "Реал" поставит УЕФА в известность о невозможности сыграть ответный матч против "Сити".
Дело в том, что Королевский клуб ввел двухнедельный карантин внутри клуба из-за угрозы коронавируса. Вся активность на тренировочной базе была остановлена, а игроки отправлены по домам.
Добавим, что как раз в следующий вторник УЕФА проведет видеоконференцию со всеми заинтересованными сторонами и примет решение о дальнейшем розыгрыше Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
12.03.2020 18:00
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у сити уже 2 матча отложено
летом играть будут?
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