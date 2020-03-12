Матч "Сити" и "Реала", вероятно, будет отложен

Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" на следующей неделе, по всей видимости, будет отложен.

Напомним, "горожане" выиграли первый матч в Мадриде со счетом 1:2 и ждали "Реал" в гости в следующий вторник.



Однако Daily Mirror стало известно от своих источников, что "Реал" поставит УЕФА в известность о невозможности сыграть ответный матч против "Сити".



Дело в том, что Королевский клуб ввел двухнедельный карантин внутри клуба из-за угрозы коронавируса. Вся активность на тренировочной базе была остановлена, а игроки отправлены по домам.



Добавим, что как раз в следующий вторник УЕФА проведет видеоконференцию со всеми заинтересованными сторонами и примет решение о дальнейшем розыгрыше Лиги Чемпионов и Лиги Европы.