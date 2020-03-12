У игроков "Лестера" обнаружены симптомы коронавируса

"Лестер" изолировал нескольких игроков первой команды, у которых были обнаружены симптомы коронавируса.

Ранее в четверг издание The Telegraph сообщило, что неназванный клуб Премьер-Лиги отправил своих игроков сдавать анализы после того, как у трех футболистов проявились симптомы COVID-19. Результаты станут известны в пятницу.



Некоторые предполагали, что этим клубом является "Арсенал", чьи игроки контактировали с владельцем "Олимпиакоса" Евангелосом Маринакисом, у которого был подтвержден коронавирус.



Однако сегодня главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объявил, что именно у его клуба возникли соответствующие проблемы.



"У некоторых наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы следуем протоколу, и в качестве меры предосторожности они были изолированы от команды", — цитирует Роджерса Sky Sports.



Добавим, что именно "лисы" должны открыть программу 30-го тура Премьер-Лиги, сыграв на выезде с "Уотфордом" в субботу.