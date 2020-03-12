У игроков "Лестера" обнаружены симптомы коронавируса

Брендан Роджерс "Лестер" изолировал нескольких игроков первой команды, у которых были обнаружены симптомы коронавируса.

Ранее в четверг издание The Telegraph сообщило, что неназванный клуб Премьер-Лиги отправил своих игроков сдавать анализы после того, как у трех футболистов проявились симптомы COVID-19. Результаты станут известны в пятницу.

Некоторые предполагали, что этим клубом является "Арсенал", чьи игроки контактировали с владельцем "Олимпиакоса" Евангелосом Маринакисом, у которого был подтвержден коронавирус.

Однако сегодня главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объявил, что именно у его клуба возникли соответствующие проблемы.

"У некоторых наших игроков проявились симптомы и признаки коронавируса. Мы следуем протоколу, и в качестве меры предосторожности они были изолированы от команды", — цитирует Роджерса Sky Sports.

Добавим, что именно "лисы" должны открыть программу 30-го тура Премьер-Лиги, сыграв на выезде с "Уотфордом" в субботу.


Метки Лестер

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 17:30

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Последние комментарии:




  1. jirrort 12.03.2020 18:30 # jirrort
    Роджерс вновь лишит зеропук чемпионства.Просто неебический топарь

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  2. ray-black 12.03.2020 18:27 # ray-black
    Истерия нарастает

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  3. ilovemanutd 12.03.2020 18:01 # ilovemanutd
    Это Окадзаки их заразил, долбаный китаец

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  4. mancunia-planet 12.03.2020 17:50 # mancunia-planet
    Ну, да, конечно.

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  5. asnural 12.03.2020 17:46 # asnural
    По ходу апл не доиграют и отменят все результаты. Колбасным не повезет

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