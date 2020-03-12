УЕФА созывает видеоконференцию из-за коронавируса

УЕФА На следующей неделе УЕФА проведет глобальную видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию насчет распространения коронавируса в Европе и принять соответствующие решения.

В официальном заявлении УЕФА говорится, что к участию в запланированной на 17 марта видеоконференции приглашены 55 национальных ассоциаций, руководство Ассоциации европейских клубов (ECA), боссы европейских лиг и представители профсоюза игроков FIFPro.

Вместе они обсудят дальнейший розыгрыш внутренних чемпионатов, Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Отдельным вопросом на повестке дня станет проведение Евро-2020.

Добавим, что Серия А и Ла Лиги уже объявили о приостановке сезона, тогда как Премьер-Лига, если верить слухам, склоняется к тому, чтобы доиграть кампанию без зрителей на стадионах.


Метки УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 17:00

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  1. ry-l 12.03.2020 17:02 # ry-l
    А сосиджа пригласили? Это очень важно, с его-то жизненным опытом.

    (ответить)

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