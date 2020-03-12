Магуайр поставил перед МЮ тройную цель на остаток сезона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поставил перед своей командой тройную цель на остаток сезона.

В данный момент команда Оле Гуннара Сульшера ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, однако Магуайру этого мало.



Харри, который после ухода Эшли Янга в январе фактически является капитаном "красных дьяволов", хочет добавить к путевке в Лигу Чемпионов трофеи Лиги Европы и Кубка Англии.



"С момента нашего старта в Лиге Европы наш босс не устает говорить, насколько важен этот турнир. Мы хотели выиграть свою группу, и мы выиграли ее. Мы хотели пройти "Брюгге", и мы прошли их. Мы серьезно настраиваемся на каждый матч".



"Это важное соревнование, и мы знаем, что это еще один способ попасть в Лигу Чемпионов, а это имеет огромную важность для нас".



"Естественно, самая важная вещь — попасть в топ-4 Премьер-Лиги и получить путевку в Лигу Чемпионов, и мы знаем это".



"Так что это турнир, который мы хотим выиграть. Также мы хотим выиграть Кубок Англии. Мы хотим как можно дальше продвинуться в этих турнирах", — сообщил Магуайр MUTV.