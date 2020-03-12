Обамеянг счастлив в "Арсенале"
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сделал намек на свое будущее, заявив, что счастлив в клубе.
В данный момент Обамеянг стремительно приближается к заключительным 12 месяцам по действующему контракту, что является большой дилеммой для клуба, особенно в свете вероятного непопадания в Лигу Чемпионов.
Однако 30-летний габонец оставляет "Арсеналу" надежду на новый контракт. Пьер-Эмерик счастлив представлять лондонский клуб и ощущать поддержку его фанатов.
"Для меня многое значит играть здесь. Когда я был молод, я следил за "Арсеналом", потому что здесь выступали великие игроки, и они выигрывали трофеи. Для меня огромное удовольствие быть здесь, я очень счастлив. Таково мое ощущение".
"Я обожаю фанатов "Арсенала". Я рад, что после моего промаха они пишут в моем инстаграме не "он нас подвел сегодня", а "не падай духом" и все такое. Я просто рад, что они есть", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.
12.03.2020 14:00
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Сук, как ты опять вырвался из-под члена щель88? ну-ка бегом на место.
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Я счастлив с Арсеналом
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Пидоры довольны наверное у себя под шконкой.
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