Обамеянг счастлив в "Арсенале"

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сделал намек на свое будущее, заявив, что счастлив в клубе.

В данный момент Обамеянг стремительно приближается к заключительным 12 месяцам по действующему контракту, что является большой дилеммой для клуба, особенно в свете вероятного непопадания в Лигу Чемпионов.

Однако 30-летний габонец оставляет "Арсеналу" надежду на новый контракт. Пьер-Эмерик счастлив представлять лондонский клуб и ощущать поддержку его фанатов.

"Для меня многое значит играть здесь. Когда я был молод, я следил за "Арсеналом", потому что здесь выступали великие игроки, и они выигрывали трофеи. Для меня огромное удовольствие быть здесь, я очень счастлив. Таково мое ощущение".

"Я обожаю фанатов "Арсенала". Я рад, что после моего промаха они пишут в моем инстаграме не "он нас подвел сегодня", а "не падай духом" и все такое. Я просто рад, что они есть", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 12.03.2020 15:25 # kanoniru-poker
    Сук, как ты опять вырвался из-под члена щель88? ну-ка бегом на место.

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  2. royal-arsenal 12.03.2020 14:40 # royal-arsenal
    Я счастлив с Арсеналом

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  3. chelsea88 12.03.2020 14:06 # chelsea88
    Пидоры довольны наверное у себя под шконкой.

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