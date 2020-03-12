Мактоминей: "Фернандеш — прирожденный победитель"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей похвалил своего партнера по команде Бруну Фернандеша.

После своего перехода из "Спортинга" в конце января Фернандеш забил три гола и отдал три результативные передачи, быстро утвердившись ключевым игроком команды Оле Гуннара Сульшера.

Мактоминей находится в восторге от своего нового товарища и считает, что именно в таком игроке и нуждался "Юнайтед".

"Когда пришел Бруну, было видно, что он прирожденный победитель — ты мог убедиться в этом даже на тренировках".

"Он готов принять мяч в любой ситуации и сделать убийственный пас — мы нуждались в такого рода креативной искре. Он заслуживает безмерной похвалы за то, как он стартовал здесь".

"Он очень требователен. Он играет 10-го номера и постоянно хочет мяч. Он как глоток свежего воздуха для нас. У него есть характер, и именно в таком игроке нуждался этот клуб", — цитирует Мактоминея Goal.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 13:25

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