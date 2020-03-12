Гвардиолу не тревожит голевая засуха Стерлинга

Рахим Стерлинг и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не тревожит голевая засуха вингера Рахима Стерлинга.

Стерлинг блестяще начал этот сезон, отметившись хет-триками против "Вест Хэма" и "Аталанты", однако сейчас Рахим не может отличиться уже 12 матчей кряду — со своего дубля против "Вулверхэмптона" в декабре.

Гвардиола не видит в этом повода для беспокойства и связывает этот упадок формы с недавней травмой 25-летнего игрока сборной Англии.

"У него всегда невероятно позитивный настрой. Когда он промахивается, то старается снова".

"Он был травмирован две-три недели, и иногда тебе нужно чуть больше времени, чтобы вернуться в форму, но он на правильном пути".

"Я никогда не переживал в такого рода ситуациях, даже в отношении Эдерсона в последнем матче. Эти парни страдают больше всех. Когда это случается, мы даем им почувствовать нашу поддержку".

"Иногда тебе достаточно поговорить с ними, и это дает им облегчение. Они достаточно зрелы, чтобы понимать, что им нужно делать", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 11:00

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  1. electric 12.03.2020 11:30 # electric
    БАРОН!!!

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  2. scholes22 12.03.2020 11:21 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  3. raimbek1 12.03.2020 11:04 # raimbek1
    Стерлинг все еще не может оправиться после унижения от Ван Биссаки

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