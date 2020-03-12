Хендерсон обещает использовать боль от вылета из Лиги Чемпионов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что его команда использует боль от вылета из Лиги Чемпионов, чтобы ударно завершить сезон Премьер-Лиги.

Еще несколько недель назад "красные" претендовали на исторический требл и надеялись пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.



С тех пор команды Юргена Клоппа проиграла "Уотфорду" в Премьер-Лиге, вылетела из Кубка Англии от "Челси", а накануне завершила выступление в Лиге Чемпионов, пропустив в четвертьфинал "Атлетико".



Поскольку судьба титула Премьер-Лиги выглядит предрешенной, некоторые болельщики "Ливерпуля" поспешили выдвинуть предположение, что сезон фактически закончился для их команды, однако Хендерсон с этим не согласен.



"Сегодня вечером и завтра нам будет грустно, однако мы должны использовать это, чтобы хорошо завершить сезон. Впереди у нас дерби, и мы должны очень быстро переключить свое внимание".



"Естественно, мы очень расстроены. В целом мы сыграли очень хорошо. Мы выложились без остатка, и результат нас глубоко расстроил. Мы расстроены тем, какие голы пропустили".



"В предыдущие несколько лет мы научились тому, что ты всегда должен сохранять концентрацию. Любые ошибки могут дорого стоить тебе".



"Мы очень расстроены результатом. Но мы должны стойко его принять", — цитирует Хендерсона Daily Mail.