Клопп не винит Адриана в вылете из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался винить своего голкипера Адриана в вылете из Лиги Чемпионов.

Поведя со счетом 2:0 в начале первого экстра-тайма домашнего матча против "Атлетико", команда Клоппа, как казалось, была на пороге выхода в четвертьфинал, но затем случилось неожиданное.



Выбивая мяч от своих ворот, Адриан сделал подарок Жоау Фелишу, который тут же вывел на удар Маркоса Льоренте. "Ливерпуль" был вынужден снова забивать, но, принявшись рисковать, лишь пропустил еще дважды. Льоренте еще раз выстрелил с дистанции, а в самой концовке Альваро Мората реализовал выход один на один, поразив ближний угол ворот.



Однако Клопп отказывается винить своего запасного голкипера, который встал в ворота из-за травмы Алиссона. Юрген признает ошибку испанца только в случае с первым пропущенным голом.



"Мы видели все голы, которые мы пропустили, и такого рода голы мы пропускать не должны".



"Мы не виним его ни на секунду. Было так много моментов, когда он спасал нас в этом сезоне. У него были суперматчи. Этот первый гол нам не помог, но что поделать".



"Этот гол оказал свое влияние, но это лишь один гол. Мы пропустили еще дважды после этого. Мы больше не забили. Есть достаточно причин, почему мы не прошли дальше", — цитирует Клоппа Sky Sports.