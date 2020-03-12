Симеоне: "Облак — это Месси среди голкиперов"

Ян Облак Наставник "Атлетико" Диего Симеоне отметил роль голкипера Яна Облака в победе над "Ливерпулем".

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Энфилде" Облак совершил несколько блестящих сейвов, что помогло "Атлетико" перевести игру в экстра-таймы, а затем вырвать победу со счетом 2:3.

27-летний словенец был признан лучшим игроком матча и заслужил похвалу со стороны Симеоне.

Мы обладаем голкипером, который бесспорно является лучшим в мире. Я уже давно это говорю. Он как Месси в "Барселоне" — Месси решает матчи своей атакующей игрой, а Облак решает их своими сейвами".

"Я очень раз за команду и клуб. Мы вернулись в восьмерку лучших команд Европы, выстояв против выдающегося соперника, которого подгоняли фанаты. Но мы прошли их. Это был удивительный матч в исполнении Облака, а Льоренте повернул игру в нашу пользу", — цитирует Симеоне Evening Standard.


Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Облак, Симеоне

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 07:00

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  1. superglor 12.03.2020 07:50 # superglor
    Адриан - это Кариус среди голкиперов

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  2. j-silver 12.03.2020 07:36 # j-silver
    будущий кипер челси кстати

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  3. alexomck 12.03.2020 07:18 # alexomck
    на уровне с Куртуа и Де Хеей, алиссоны распиаренные отстают всеж.

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  4. viva-5555 12.03.2020 07:08 # viva-5555
    В вашу пользу, игру повернул Адриан-Кариус!!!! Циган грёбаный!

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