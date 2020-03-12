Симеоне: "Облак — это Месси среди голкиперов"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне отметил роль голкипера Яна Облака в победе над "Ливерпулем".

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Энфилде" Облак совершил несколько блестящих сейвов, что помогло "Атлетико" перевести игру в экстра-таймы, а затем вырвать победу со счетом 2:3.



27-летний словенец был признан лучшим игроком матча и заслужил похвалу со стороны Симеоне.



Мы обладаем голкипером, который бесспорно является лучшим в мире. Я уже давно это говорю. Он как Месси в "Барселоне" — Месси решает матчи своей атакующей игрой, а Облак решает их своими сейвами".



"Я очень раз за команду и клуб. Мы вернулись в восьмерку лучших команд Европы, выстояв против выдающегося соперника, которого подгоняли фанаты. Но мы прошли их. Это был удивительный матч в исполнении Облака, а Льоренте повернул игру в нашу пользу", — цитирует Симеоне Evening Standard.