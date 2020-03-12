Клопп раскритиковал "Атлетико" за антифутбол

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог достойно принять домашнее поражение 2:3 от "Атлетико", раскритиковав своего соперника за антифутбол.

Приехав на "Энфилд" обороняться, команда Диего Симеоне смогла ограничиться только одним пропущенным голом в основные 90 минут, благодаря чему перевела игру в экстра-таймы.

А в экстра-таймах "Атлетико" трижды огорчил Адриана и выбил действующих победителей Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала, вызвав бурную реакцию у Клоппа.

"Я совершенно доволен нашей игрой. Что я могу сказать? Против такого рода команды сложно играть. Я не понимаю, почему они играют в такого рода футбол, обладая таким мастерством. Ладно, победителя не судят".

"Когда я вижу игроков вроде Коке, Сауля, Льоренте, я думаю, что они могут играть в футбол должным образом, а не стоять на своей половине поля и полагаться на контратаки".

"Они победили нас, и мы, конечно, должны принять это. Поздравляем их. Но этот результат не кажется правильным. Я правда не умею проигрывать. Особенно когда парни так стараются. Соперник оборонялся в два ряда по четыре человека. У них даже контратак не было".

"Порой нам везло в Лиге Чемпионов — дважды добраться до финала без удачи невозможно. Сегодня почти все было против нас в решающие моменты", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2020 06:00

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  1. yudjinnah 12.03.2020 06:24 # yudjinnah
    Юрген, весь мир видел как испанское говно в воротах слило матч соотечественному клубу.. вся команда без него билась и вела, но... Пофиг! Спасибо что фактически всего за год Ливерпуль завоевал ТРИ ШИКАРНЫХ ТРРФЕЯ и на подходе самый долгожданный 4-й!!!) Это здорово. Отдохнете и снова покорять вершины!) Лично меня клуб радует успехами и я как болельщик счастлив!

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  2. romboy 12.03.2020 06:20 # romboy
    >Антифутбол
    >3 гола

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  3. chelsea-69 12.03.2020 06:13 # chelsea-69
    Диего! Диего! Диего!

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  4. wengerrrro 12.03.2020 06:03 # wengerrrro
    подгорел фашик

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