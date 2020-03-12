"Ливерпуль" проиграл дома "Атлетико" и вылетел из Лиги Чемпионов
Трижды пропустив в экстра-таймах и потерпев домашнее поражение 2:3, "Ливерпуль" позволил выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов "Атлетико".
По сравнению с победой 2:1 над "Борнмутом" в стартовом составе "красных" вышли Энди Робертсон и Джордан Хендерсон, заменив Джеймса Милнера и Фабиньо.
Уже в самом начале матча Джорджиньо Вейналдум ударом головой размял голкипера "Атлетико" Яна Облака. Вскоре Мохамед Салах и Хендерсон добавили к этому по дальнему выстрелу — оба раза неточно. Затем попытался пробить Алекс Окслейд-Чемберлен — вратарь гостей снова сыграл надежно.
"Атлетико" сразу же принялся глубоко обороняться — не прессингуя, но заманивая своего соперника в ловушку. "Ливерпуль" много владел мячом, но атаковал довольно предсказуемо.
На 34-й и 36-й минуте Облак снова вступил в игру, но на сей раз это были не тренировочные сейвы, а настоящие спасения после ударов Садио Мане и Роберто Фирмино.
И все-таки Облак не мог спасать бесконечно. Незадолго до перерыва Окслейд-Чемберлен навесил с правого фланга, а Вейналдум из центра штрафной нанес удар головой с отскоком от газона — 1:0.
Второй тайм хозяева начали мощно, создав несколько неплохих моментов у ворот Облака, но тот был на высоте.
На 60-й минуте "Атлетико", наконец, удалось выбраться из под прессинга и убежать в прорыв. Адриан не лучшим образом справился с дальним ударом Жоау Фелиша, но быстро среагировал и не позволил Анхелю Корреа сыграть на добивании.
Спустя шесть минут Облак был бессилен спасти свою команду, когда головой бил Робертсон, однако гостей спасла перекладина.
В заключительные полчаса "Ливерпуль" был лучше и полон желания избежать экстра-таймов, продолжая создавать моменты. Однако Облаку уже не приходилось творить чудеса — "красные" раз за разом мазали мимо ворот.
На последней секунде второго тайма Сауль Ньигес головой результативно замкнул подачу со штрафного, однако празднования команды Диего Симеоне были быстро прерваны — офсайд.
Первый экстра-тайм начался с того, что Вейналдум промчался по правому флангу и подал в центр штрафной, откуда Фирмино нанес удар головой. Мяч попал в штангу, но сам же Роберто сыграл на добивании — 2:0.
Однако очень скоро последовал ответ "Атлетико". Адриан выбил мяч от своих ворот прямо на Фелиша, а тот сделал передачу на вышедшего на замену Маркоса Льоренте, который нанес обводящий удар с дистанции — 2:1.
"Ливерпулю" снова требовалось забивать. Хозяева пошли большими силами вперед, но в самой концовке первого экстра-тайма Льоренте поверг "Энфилд" и Адриана в шок еще одним дальним ударом — 2:2.
У хозяев было еще 15 минут, чтобы забить дважды, но эта задача оказалась для них непосильной. Более того, в концовке второго экстра-тайма Альваро Мората реализовал выход один на один и установил окончательный счет — 2:3.
Исход этого матча и всего противостояния определила разница в классе голкиперов. Облак был безупречен, тогда как в Адриана вселился дух Лориса Кариуса. Дублер Алиссона подвел свою команду в самый неподходящий момент.
"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:3 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 2:4
Голы: Вейналдум 43, Фирмино 94 — Льоренте 97, 105, Мората 120.
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Фабиньо 105), Вейналдум (Ориги 105), Окслейд-Чемберлен (Милнер 82), Салах, Мане, Фирмино (Минамино 113).
"Атлетико": Облак, Триппьер (Врсалько 90), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Партей, Ньигес, Корреа (Хименес 105), Фелиш (Мората 103), Коста (Льоренте 56).
Предупреждения: Александер-Арнольд — Ньигес, Мората.
12.03.2020 01:35
Просмотров: 1630
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ливерпуль: "Этот сезон точно наш. Мы можем поставить кучу рекордов, взять требл с анбитеном"
Уотфорд: "Анбитен?"
Ливерпуль: "Ну просто требл!"
Челси: "Требл?"
Ливерпуль: "Ну АПЛ и ЛЧ"
Адриан: "ЛЧ?"
Ливерпуль: "АПЛ, наш первый кубок АПЛ, долгожданное чемпионство спустя столько лет!"
Коронавирус: ")0))00)"
(ответить)
Итого из англов в ЛЧ дальше пройдёт только Шыти. Хуй знает топить за них или нет, но очень быстро АПЛ слетела на нет. У Ругани коронавирус. Походу отменят все и только АПЛ будет держаться , дабы вручить Ливерпулю титул))
(ответить)
ЛФК отлично играл до привоза Адриана в дополнительное время. Впервые за последнее время заработали фланги, Окс, Вейналдум и Хендерсон здорово играли в центре, Ван Дейк в защите и Мане навязывал борьбу впереди. Гомес иногда терял позицию, Салах мяч, а Фирмино самого себя. По игре сегодня всё выглядело быстро и собранно в целом и с общей командной концентрацией. По движению и отдаче к футболистам претензий в этом матче быть не может, а вот достойной скамейки и запасного вратаря в частности, как не было, так и нет.
(ответить)
кубок лиги 0 -5 от виллы wasted
кубок англии 0-2 от челсей wasted
анбитен 3-0 от уотфорда wasted
лч в 1/8 wasted
собственно старый добрый лузерхуй, а мы уже соскучились...
если коронавирус отнимет апл - это будет наебалово века. Чет даж жаль стало зеропуков (
(ответить)
Не хочу злорадствовать по этому поводу,благо помимо выродков у болельщиков Ливера тут есть и адекватные фаны,которых нет желания задевать.Терпения вам,не судьба каждый год брать ЛЧ.А титул АПЛ и так почти в кармане.
(ответить)
лень искать таблицу, но зеропуки в этом сезоне во всех европейских лигах лидеры по отскокам и наротированным судейским решениям в свою пользу
не удивительно, что в более менее серьёзных матчах портовая хуета разваливается
АВ-ливерпук 5-0
Челси-зеропук 2-0
Уотфорд-тринольпук 3-0
Атлетико-портовые ш 1-0, 3-2
лооооооол
(ответить)
нежно по губам провели ливеру)
(ответить)
Никто даже не отметил игру Окслэйда, а парень старался!
(ответить)
С победой!
(ответить)
лч походу отменят на самом деле
футбол без зрителей, уже вон даже футболист заражен...владелец и т.п.
матчи отменяются
такой футбол нам не нужен и по хорошему лч нужно отменить
апл пускай уже доиграют, ибо зеропуки нахуй в петлю полезут, и смертность будет похлеще чем от коронавируса.
(ответить)
Золотой дубль, антибитены, а на деле пососалси))
Ахуенно потрахался, портовым хуесосам на ебало посцал, что может быть лучше для прекрасного сна?!
С победой фапля, сцыти на этих петухов электриков и прочую челядь,
лифак САСАТЬ)))
(ответить)
интересно. хорошо дикий фарт ливерпуля в апл не рпспространился на лч.
но там Ругани заразился, походу это последний матч евросезона.
(ответить)
ЛЧ могут отменить из-за того, что футболист Юве заразился коронавирусом.
вухахахахахаха
(ответить)
обидно, конечно, все вышло, спокойно вели 2-0, укатывая испанцев так, что те даже об атаке не помышляли и выглядели подавленными. 3й гол был вопросом времени, но адриан, у которого сегодня была одна задача: просто не обосраться, сотворил хуйню, которая стоила команде 1/4 лч.
к полевым нет вопросов, отличный матч провели, энфилд тоже здорово поддерживал, судья адекватный попался, но не сложилось.
непривычно видеть домашнее поражение ливерпуля.
клопп топ
(ответить)
Ман Сити - АТМ было бы круто после этого спектакля!
(ответить)
Обоссаны пиздолизы портовые
(ответить)
ван дылда 2 гола привез
зм ван дылде)
(ответить)
25.04.2019 00:34 #
myu99
че с ебалой скаузери неудачники, рожа у вас кислим стал не видат вам чемпика на века
Источник: http://fapl.ru/posts/77230/?c=1#c7111672
вот это пи3дец обидно
(ответить)
Ну вот и все. Как же ахуенно щелкнули по носу зазнавшимся портовым ублюдкам. Это за все насмешки над Кепой + еще и легенда Челси Мората похоронный положил красиво.
Можно теперь смело портовых хуесосов снова в красную книгу заносить. После такого унижения их тут должно прилично поубавиться.
"Это лючий Ливапулюль в истории!11!!1"
"В АПЛ нет кризиса!11!!11"
(ответить)
Хуй знает что все так горят с Адриана, ошибка с передачей только по сути его и то никто не застрахован от такого.
Второй мяч вина Хрендерсона - не выдвинулся на игрока и дал пробить, Адриан там момент удара скорее всего не видел.
Третий гол - защита провалилась.
По факту же Ливерпуль опять протранжирил свои шансы и в конце после мяча в свои ворота просто скис. У команды явный спад, и имхо надо таки тут вмешиваться.
Трент прям регресснул имхо в последних матчах, а тут вообще больше петушился чем играл, Робертсон тоже не был полезным.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий