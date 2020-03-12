"Ливерпуль" проиграл дома "Атлетико" и вылетел из Лиги Чемпионов

Трижды пропустив в экстра-таймах и потерпев домашнее поражение 2:3, "Ливерпуль" позволил выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов "Атлетико".

По сравнению с победой 2:1 над "Борнмутом" в стартовом составе "красных" вышли Энди Робертсон и Джордан Хендерсон, заменив Джеймса Милнера и Фабиньо.



Уже в самом начале матча Джорджиньо Вейналдум ударом головой размял голкипера "Атлетико" Яна Облака. Вскоре Мохамед Салах и Хендерсон добавили к этому по дальнему выстрелу — оба раза неточно. Затем попытался пробить Алекс Окслейд-Чемберлен — вратарь гостей снова сыграл надежно.



"Атлетико" сразу же принялся глубоко обороняться — не прессингуя, но заманивая своего соперника в ловушку. "Ливерпуль" много владел мячом, но атаковал довольно предсказуемо.



На 34-й и 36-й минуте Облак снова вступил в игру, но на сей раз это были не тренировочные сейвы, а настоящие спасения после ударов Садио Мане и Роберто Фирмино.



И все-таки Облак не мог спасать бесконечно. Незадолго до перерыва Окслейд-Чемберлен навесил с правого фланга, а Вейналдум из центра штрафной нанес удар головой с отскоком от газона — 1:0.



Второй тайм хозяева начали мощно, создав несколько неплохих моментов у ворот Облака, но тот был на высоте.



На 60-й минуте "Атлетико", наконец, удалось выбраться из под прессинга и убежать в прорыв. Адриан не лучшим образом справился с дальним ударом Жоау Фелиша, но быстро среагировал и не позволил Анхелю Корреа сыграть на добивании.



Спустя шесть минут Облак был бессилен спасти свою команду, когда головой бил Робертсон, однако гостей спасла перекладина.



В заключительные полчаса "Ливерпуль" был лучше и полон желания избежать экстра-таймов, продолжая создавать моменты. Однако Облаку уже не приходилось творить чудеса — "красные" раз за разом мазали мимо ворот.



На последней секунде второго тайма Сауль Ньигес головой результативно замкнул подачу со штрафного, однако празднования команды Диего Симеоне были быстро прерваны — офсайд.



Первый экстра-тайм начался с того, что Вейналдум промчался по правому флангу и подал в центр штрафной, откуда Фирмино нанес удар головой. Мяч попал в штангу, но сам же Роберто сыграл на добивании — 2:0.



Однако очень скоро последовал ответ "Атлетико". Адриан выбил мяч от своих ворот прямо на Фелиша, а тот сделал передачу на вышедшего на замену Маркоса Льоренте, который нанес обводящий удар с дистанции — 2:1.



"Ливерпулю" снова требовалось забивать. Хозяева пошли большими силами вперед, но в самой концовке первого экстра-тайма Льоренте поверг "Энфилд" и Адриана в шок еще одним дальним ударом — 2:2.



У хозяев было еще 15 минут, чтобы забить дважды, но эта задача оказалась для них непосильной. Более того, в концовке второго экстра-тайма Альваро Мората реализовал выход один на один и установил окончательный счет — 2:3.



Исход этого матча и всего противостояния определила разница в классе голкиперов. Облак был безупречен, тогда как в Адриана вселился дух Лориса Кариуса. Дублер Алиссона подвел свою команду в самый неподходящий момент.



"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:3 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 2:4



Голы: Вейналдум 43, Фирмино 94 — Льоренте 97, 105, Мората 120.



"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Фабиньо 105), Вейналдум (Ориги 105), Окслейд-Чемберлен (Милнер 82), Салах, Мане, Фирмино (Минамино 113).



"Атлетико": Облак, Триппьер (Врсалько 90), Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Партей, Ньигес, Корреа (Хименес 105), Фелиш (Мората 103), Коста (Льоренте 56).



Предупреждения: Александер-Арнольд — Ньигес, Мората.