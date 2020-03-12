Сульшер: "Юнайтед" поддержал бы досрочное окончание сезона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб поддержал бы досрочное окончание футбольного сезона из-за угрозы коронавируса.

В данный момент футбольные чиновники, пытаясь противостоять распространению COVID-19, предпочитают закрывать стадионы для зрителей и откладывать отдельные матчи во внутренних чемпионатах и европейских соревнованиях, и Премьер-Лига не стала исключением.



Однако Сульшер считает, что не нужно ограничиваться полумерами — если команды не могут играть для зрителей, то лучше не играть вовсе.



"Я бы отнесся с пониманием к досрочному окончанию сезона, учитывая обстоятельства".



"Это решать экспертам, и приоритетом должно быть здоровье широкой публики. Если будет принято соответствующее решение, мы поддержим его".



"Мы не знаем, что случится, мы просто должны быть готовы ко всему. Футбол существует для фанатов. Без фанатов мы ничто, поэтому матчи всегда играются для них", — цитирует Сульшера Daily Mirror.