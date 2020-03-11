Погба возобновит полноценные тренировки на следующей неделе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба возвращается к тренировкам с первой командой на следующей неделе.

Вопреки некоторым ожиданиям, Погба не приехал с "красными дьяволами" в Австрию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.



Тем не менее, возвращение Поля после перенесенной операции на лодыжке не за горами. Помимо выезда к ЛАСКу, 26-летний также пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", но затем будет доступен для своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



"Поль все ближе к возвращению в строй, но сегодня его здесь нет. Он еще не тренировался с командой, но на следующей неделе будет готов", — цитирует Сульшера Sky Sports.