"Тоттенхэм" и "Челси" интересуются Рамсдейлом

"Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к голкиперу "Борнмута" Аарону Рамсдейлу.

21-летний Рамсдейл очень ярко проводит свой дебютный сезон в Премьер-Лиге в качестве первого номера, совершив 102 сейва — по этому показателю он третий в лиге после Мартина Дубравки из "Ньюкасла" и Бернда Лено из "Арсенала".



Своей игрой молодой англичанин заинтересовал "Тоттенхэм", который ищет замену Михелу Ворму, чей контракт истекает в конце сезона. Однако Рамсдейл мог бы стать не просто дублером, а серьезной угрозой для основного голкипера "шпор" Уго Льориса, который не блещет в этом сезоне.



Как сообщает Daily Mail, также Аарон попал на радар к "Челси" — особенно благодаря очным матчам "вишенок" против "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги. Игрок молодежной сборной Англии рассматривается как конкурент Кепе Аррисабалаге.



Добавим, что Рамсдейл лишь в октябре заключил с "Борнмутом" новый контракт до 2024 года. В 2017 "вишенки" купили Аарона у "Шеффилд Юнайтед" за 1 миллион фунтов.