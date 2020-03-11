"Боруссия" готова обсудить продажу Санчо, если тот об этом попросит

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что его клуб обсудит продажу Джейдона Санчо, если этого попросит сам вингер.

Громко заявив о себе еще в прошлом сезоне, в этом Джейдон сохраняет высочайший уровень игры и может похвастать уже 14 голами и 15 результативным передачами за "Боруссию".



19-летнего англичанина сватают в клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуля" и "Барселоны", однако дортмундцы не потеряли надежду сохранить Джейдона.



"Джейдон — очень, очень яркий талант. Возможно, ярчайший талант в Европе среди игроков до 21 года в данный момент времени".



"На мой взгляд, у него есть потенциал, чтобы стать одним из двух-трех лучших игроков мира в обозримом будущем".



"Мы постараемся изо всех сил, чтобы обладать им как можно дольше. У нас очень хорошие отношения с ним. Но если однажды он придет к нам и скажет, что хочет покинуть клуб, тогда мы обсудим это".



"Однако это не приоритет для нас. Наш приоритетный сценарий — обладать им как можно дольше", — сообщил Ватцке RMC Sport.