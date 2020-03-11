"Боруссия" готова обсудить продажу Санчо, если тот об этом попросит
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что его клуб обсудит продажу Джейдона Санчо, если этого попросит сам вингер.
Громко заявив о себе еще в прошлом сезоне, в этом Джейдон сохраняет высочайший уровень игры и может похвастать уже 14 голами и 15 результативным передачами за "Боруссию".
19-летнего англичанина сватают в клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуля" и "Барселоны", однако дортмундцы не потеряли надежду сохранить Джейдона.
"Джейдон — очень, очень яркий талант. Возможно, ярчайший талант в Европе среди игроков до 21 года в данный момент времени".
"На мой взгляд, у него есть потенциал, чтобы стать одним из двух-трех лучших игроков мира в обозримом будущем".
"Мы постараемся изо всех сил, чтобы обладать им как можно дольше. У нас очень хорошие отношения с ним. Но если однажды он придет к нам и скажет, что хочет покинуть клуб, тогда мы обсудим это".
"Однако это не приоритет для нас. Наш приоритетный сценарий — обладать им как можно дольше", — сообщил Ватцке RMC Sport.
11.03.2020 21:00
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Изи для Челси
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МЮ его будущий обладатель!)
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