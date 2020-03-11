Лукас Моура: "Тоттенхэму" чего-то не хватает"

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признал, что его команде "чего-то не хватает".

Добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "шпоры" сошли с дистанции уже в 1/8 финала, а на будущий год и вовсе рискуют не попасть в элитный европейский турнир.



Обескровленный травмами "Тоттенхэм" в последнее время выглядит надломленным, и Моура затрудняется это объяснить.



"Случившееся в прошлом сезоне показало, что у нас очень хорошая команда, очень хороший клуб, замечательные игроки. Но сейчас новый сезон и новый момент времени".



"Я не могу сказать, в чем причина случившегося, дело ли это в характере, уверенности, но мы знаем, что нам чего-то не хватает".



"Я не думаю, что мы перестали верить в себя. Мы знаем, что у нас хорошие игроки и хороший состав, а также знаем, что можем играть лучше. Просто таков футбол. Иногда ты можешь стараться изо всех сил играть хорошо, но не побеждаешь. Просто чего-то не хватает. Мы найдем способ снова побеждать. Нам нужно продолжать сражаться и трудиться", — цитирует Моуру Daily Mail.