Лукас Моура: "Тоттенхэму" чего-то не хватает"
Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признал, что его команде "чего-то не хватает".
Добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "шпоры" сошли с дистанции уже в 1/8 финала, а на будущий год и вовсе рискуют не попасть в элитный европейский турнир.
Обескровленный травмами "Тоттенхэм" в последнее время выглядит надломленным, и Моура затрудняется это объяснить.
"Случившееся в прошлом сезоне показало, что у нас очень хорошая команда, очень хороший клуб, замечательные игроки. Но сейчас новый сезон и новый момент времени".
"Я не могу сказать, в чем причина случившегося, дело ли это в характере, уверенности, но мы знаем, что нам чего-то не хватает".
"Я не думаю, что мы перестали верить в себя. Мы знаем, что у нас хорошие игроки и хороший состав, а также знаем, что можем играть лучше. Просто таков футбол. Иногда ты можешь стараться изо всех сил играть хорошо, но не побеждаешь. Просто чего-то не хватает. Мы найдем способ снова побеждать. Нам нужно продолжать сражаться и трудиться", — цитирует Моуру Daily Mail.
11.03.2020 20:00
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яиц и тренера
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Им не тренера... Был же норм Почетинно... им мозгов у хозяина не хватает.
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наверное тренера
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