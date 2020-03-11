Лукас Моура: "Тоттенхэму" чего-то не хватает"

Лукас Моура Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура признал, что его команде "чего-то не хватает".

Добравшись до финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, в этом "шпоры" сошли с дистанции уже в 1/8 финала, а на будущий год и вовсе рискуют не попасть в элитный европейский турнир.

Обескровленный травмами "Тоттенхэм" в последнее время выглядит надломленным, и Моура затрудняется это объяснить.

"Случившееся в прошлом сезоне показало, что у нас очень хорошая команда, очень хороший клуб, замечательные игроки. Но сейчас новый сезон и новый момент времени".

"Я не могу сказать, в чем причина случившегося, дело ли это в характере, уверенности, но мы знаем, что нам чего-то не хватает".

"Я не думаю, что мы перестали верить в себя. Мы знаем, что у нас хорошие игроки и хороший состав, а также знаем, что можем играть лучше. Просто таков футбол. Иногда ты можешь стараться изо всех сил играть хорошо, но не побеждаешь. Просто чего-то не хватает. Мы найдем способ снова побеждать. Нам нужно продолжать сражаться и трудиться", — цитирует Моуру Daily Mail.


Метки Моура, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. narcot-fake 11.03.2020 20:43 # narcot-fake
    яиц и тренера

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  2. scouser2005 11.03.2020 20:21 # scouser2005
    Им не тренера... Был же норм Почетинно... им мозгов у хозяина не хватает.

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  3. jabajaba 11.03.2020 20:03 # jabajaba
    наверное тренера

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