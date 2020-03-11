"Юнайтед" наградит Джеймса новым контрактом

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить своему вингеру Даниэлю Джеймсу новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

Напомним, Джеймс присоединился к "красным дьяволам" лишь прошлым летом из "Суонси" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.



От действующего контракта Даниэля остается еще четыре полных года, однако The Sun утверждает, что 22-летний валлиец сделал достаточно в своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги, чтобы заслужить награду.



Ожидается, что но новому контракту зарплата Джеймса вырастет с нынешних 35 до 50 тыс. фунтов в неделю. Также Даниэлю будут обещаны бонусы за голы, результативные передачи, трофеи и попадание с командой в Лигу Чемпионов.



Добавим, что в этом сезоне Джеймс сыграл 35 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера во всех соревнованиях и забил три гола.