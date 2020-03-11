Клопп уверен, что "Ливерпуль" извлек урок из поражения в Мадриде

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда извлекла урок из поражения 1:0 от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце "красные" не смогли найти путей к воротам "Атлетико", который забил быстрый гол, а затем закрылся. Однако Клопп рассматривает тот матч как полезный урок, который поможет "Ливерпулю" сыграть лучше на "Энфилде".



"Чего я ожидаю от ответного матча? Больше ударов в створ".



"Когда говорят, что у нас не было ударов в створ, это звучит, словно у нас не было моментов, но это неправда — у нас были хорошие ситуации".



"Однако нам противостояла команда, которая, возможно, лучше всех в мире умеет глубоко обороняться. Они забили гол, когда им немного повезло, а нам не повезло".



"Это не был какой-то неожиданный розыгрыш стандарта — просто неудачный отскок от нашего игрока, и мяч оказался у них в ногах. Такое порой случается в футболе".



"Если бы мы сыграли 0:0, это было бы отличным результатом, но не сделало бы ответный матч проще, потому что нам все равно требовалось бы забивать".



"С самого начала наш вызов против "Атлетико" был предельно ясен, и это один из самых сложных вызовов в мире футбола".



"Они не выбрасывают белый флаг, они сражаются до конца. Они такие, какие есть, и это так интересно".



"Сейчас только середина противостояния, и это хорошая новость. Обычно мы прибавляем во второй половине. Мы извлекли урок из первой половины, мы показали парням видео некоторых ситуаций, и очень часто мы прибавляем во второй половине".



"В этот раз у нас было не 30 минут, а три недели, чтобы подготовиться. Мы готовились не все это время, но уже пару дней заняты только этим", — цитирует Клоппа Evening Standard.