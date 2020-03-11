Шарп: "Хендерсон хочет играть за МЮ"

Дин Хендерсон Капитан "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарп рассказал, что его одноклубник Дин Хендерсон хочет стать основным голкипером "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Сейчас 22-летний Хендерсон второй сезон подряд проводит в Шеффилде на правах аренды и делает это блестяще, помогая "клинкам" претендовать на попадание в еврокубки.

Блестящая игра Дина контрастирует с регулярными ошибками первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа, что ставит клуб с "Олд Траффорд" перед непростым выбором.

Но сам Хендерсон, которого связывают с возвращением в Шеффилд на третий сезон и с переходом в "Челси", уже знает, чего он хочет больше всего.

"Он хочет вернуться в свой клуб. Естественно, он хочет играть за "Манчестер Юнайтед" — он не собирается лгать, но если это окажется невозможно, он хочет играть за "Шеффилд Юнайтед".

"Уверен, скоро он станет первым номером сборной Англии. Он уже должен им быть, учитывая его игру. Этого он тоже хочет. Мы не льстим ему сейчас — в этом нет необходимости", — цитирует Шарпа Daily Star.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон, Шарп, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 11.03.2020 17:23 # slava-man-utd
    Впринципе ,если продадут задорого в другой чемпионат Де Хеа, было бы норм. Можно дать шанс Хендерсену, всяко лучше самого дорого голкипера мира абоссобалаги

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  2. manutd-20champ 11.03.2020 17:22 # manutd-20champ
    давай, дружище! ждём тебя первым номером.

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  3. van-der-slav 11.03.2020 17:03 # van-der-slav
    между клубами 2 очка разницы, зачем ему оно?

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  4. nightwishuk 11.03.2020 17:02 # nightwishuk
    Всегда симпатизировал де Хеа, хорошо, что его не продали в 2015, но сейчас пора сплавлять. ПСЖ, Реал, Барса, Юве, куда хочет.

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  5. mancunia-planet 11.03.2020 17:01 # mancunia-planet
    Настоящий манкунианец!

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