Шарп: "Хендерсон хочет играть за МЮ"

Капитан "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарп рассказал, что его одноклубник Дин Хендерсон хочет стать основным голкипером "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Сейчас 22-летний Хендерсон второй сезон подряд проводит в Шеффилде на правах аренды и делает это блестяще, помогая "клинкам" претендовать на попадание в еврокубки.



Блестящая игра Дина контрастирует с регулярными ошибками первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа, что ставит клуб с "Олд Траффорд" перед непростым выбором.



Но сам Хендерсон, которого связывают с возвращением в Шеффилд на третий сезон и с переходом в "Челси", уже знает, чего он хочет больше всего.



"Он хочет вернуться в свой клуб. Естественно, он хочет играть за "Манчестер Юнайтед" — он не собирается лгать, но если это окажется невозможно, он хочет играть за "Шеффилд Юнайтед".



"Уверен, скоро он станет первым номером сборной Англии. Он уже должен им быть, учитывая его игру. Этого он тоже хочет. Мы не льстим ему сейчас — в этом нет необходимости", — цитирует Шарпа Daily Star.